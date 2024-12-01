توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي الإسكندرية ودمنهور

شهد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعتي الإسكندرية ودمنهور، حيث وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إلهامى ترابيس رئيس جامعة دمنهور، بروتوكول التعاون المشترك للتعاون بين الجامعتين فى مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذا الخدمات الصحية والتدريب والجودة

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على المساهمة في تحقيق التعاون الشامل بجامعات إقليم تحالف الشمال، والعمل مع جامعة دمنهور لإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي وكلية طب الأسنان لخدمة محافظة البحيرة، ونقطة تحول في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.

بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة دمنهور فى كافة المجالات

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى رفعت ـ أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور قنصوة عقب توقيع البروتوكول أن هذا التعاون يأتي فى إطار عمل جامعة الإسكندرية مع جامعات إقليم الشمال وفقًا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالى ورؤية مصر 2030، فى إطار عمل التحالفات الإقليمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمجتمع المدني وأجهزة التنمية المحلية ومجتمع الصناعة؛ للمساهمة في تحقيق تنمية شاملة بجميع الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال بمفهومها الشامل.

وأوضح، أن البروتوكول بين الجانبين سيشمل تبادل الخبرات والتعاون لتطوير ووضع اللوائح والمقررات والخطط الدراسية الخاصة بكلية الطب وكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، وتقييم جودة البرامج الدراسية الطبية وتطويرها، والتعاون المشترك لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين لتقديم الاستشارات والتدريس والبحث العلمى، وإعداد مصفوفة تدريب متميزة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى بكلية الطب والمستشفى الجامعى وكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور، وتبادل المواد الدراسية والبحوث المنشورة وغيرها من المعلومات العلمية والتكنولوجية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة فى إطار تحقق رسالة كلتا الجامعتين، والتعاون فى مجال المشروعات الخاصة بخدمة المجتمع وتنمية بيئة إقليم الإسكندرية والبحيرة، وتنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية وورش العمل.

وعقد ندوات وورش عمل لبحث المشكلات المجتمعية فى كلتا المحافظتين، وتبادل الخبرات والاستشارات الطبية والاكاديمية والإكلينيكية فيما يخص إنشاء وتجهيز وفرش وإعتماد المستشفيات الجامعية، وتبادل الخبرات الإدارية فيما يتعلق بالجهاز الإدارى والخدمى للمستشفيات الجامعية، وتنظيم زيارات متبادلة لزيادة التوعية والمشاركة بنظام إدارة المستشفيات الجامعية، ووضع مصفوفة تدريب مشتركة لتأهيل طلاب الجامعتين لسوق العمل، وتبادل الخبرات بين الجامعتين فى مجال الجودة والاعتماد للمؤسسات الطبية والتعليمية.

وأكد الدكتور ترابيس أن إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى وكلية طب الأسنان بجامعة دمنهور يعد أحد المشروعات القومية الهامة فى الإقليم، مؤكدًا سعيه بالتعاون مع جامعة الإسكندرية إلى تأهيل الكوادر المستقبلية علميًا وعمليًا وتدريبيا للمنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى فى المستشفيات الجامعية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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