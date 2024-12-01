جبالي يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قبل أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب بالجلسة العامة.

رئيس النواب يهنئ رؤساء الهيئات الإعلامية

قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التهنئة بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها صرحًا من صروح الوطن، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجليلة.

دور رؤساء الهيئات الإعلامية في رفعة الوطن

وأكد رئيس مجلس النواب، أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية كبحيرة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب المصرى في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

وأدى اليوم خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسًا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

خالد عبد العزيز يؤدي اليمين

وأدى أحمد المسلماني، اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

أحمد المسلماني يؤدي اليمين الدستورية

وأدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

عبد الصادق الشوربجي يؤدي اليمين الدستورية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

كما استقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

استقبال رؤساء الهيئات الإعلامية قبل أداء اليمين الدستورية

وقدم الأمين العام للنواب، التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية، قبيل أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

جدير بالذكر، أن أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.

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