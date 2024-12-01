وزير خارجية مالي: نعول على الدور المصرى في تقديم الحلول السلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا

قال عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي: إن هناك تعاونا كبيرا مع مصر فى مجال البنية التحتية.

مالي تعلن عن تعاون كبير مع مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير خارجية مالي يشيد بالدور المصري في الشرق الأوسط

وأضاف وزير الخارجية المالى: نعول على الدور المصرى بتقديم الحلول السلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وثمن على الجهود التى تقدمها مصر من خلال دعم بلاده فى مجالات عديدة.

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