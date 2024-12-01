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أحمد رئيسًا وحبيبة نائبًا.. نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية (صور)

أحمد رئيسًا وحبيبة
أحمد رئيسًا وحبيبة نائبا، نتائج انتخابات اتحاد الطلاب، فيتو

أعلن الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 / 2025، بفوز الطالب أحمد توفيق أحمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برئاسة اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية والطالبة حبيبة صلاح الدين عبد الستار بكلية الصيدلة نائبًا لرئيس الاتحاد.  

انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنيا الأهلية 

وذلك في ختام ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب، والذي انطلقت أعماله على مدار أسبوعين متتالين بمقر الجامعة الأهلية بـمدينة المنيا الجديدة.

 

الطالب أحمد توفيق أحمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
الطالب أحمد توفيق أحمد بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، فيتو

وهنأ الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، الطلاب الفائزين متمنيًا لهم التوفيق والسداد لخدمة زملائهم.

كما قدم الشكر لأعضاء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات والقائمين على الانتخابات الطلابية بإدارة رعاية الشباب لما بذلوه من جهد انعكس أثره في حسن سير العملية الانتخابية منذ بدايتها، وحتى نهايتها حرصًا من الجامعة على تهيئة مناخ من الديمقراطية وأجواء من الشفافية والنزاهة خلال كافة مراحل الانتخابات الطلابية.

القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية

حبيبه صلاح الدين عبد الستار بكلية الصيدلة
حبيبه صلاح الدين عبد الستار بكلية الصيدلة، فيتو

وقال الدكتور فرحات: إن مجالس الاتحادات الطلابية تلعب دورًا بارزًا لمساعدة زملائهم لكونهم حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة، وتعمل على رفع الوعي الطلابي داخل الجامعة وتنمية روح الولاء والانتماء وتعزيز قيم المواطنة لدى كافة الطلاب.

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نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية 

وكشف الدكتور أبو هشيمة مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية للشئون الأكاديمية، أسماء الطلاب الفائزين بعضوية اللجنة العليا لمجلس اتحاد طلاب الجامعة الأهلية، والتي شملت فوز شادى جاد عطا أمينًا للجنة الأسر، وعبد الله حاتم مرزوق أمينًا مساعدًا، وآيتن مصطفى محمد أمينًا للجنة الفنية، وكيرلس هاني عزيز أمينًا مساعدًا، وأحمد كمال سعيد أمينًا للجنة الرياضية، وأحمد حسام عبد المعبود أمينًا مساعدًا، وسماء محمد خيري أمينًا للجنة الثقافية، ومحمد هاشم عبد العظيم أمينا مساعدا، وحازم إيهاب محمد أمينًا للجنة الجوالة، ومحمد مجدي محمد أمينًا مساعدًا، وديفيد ابراهيم جرجس أمينًا للجنة الاجتماعية، وسندس محمود شعيب أمينًا مساعدًا، وأساف نادي راتب أمينًا للجنة العلمية، ومحمد حمادة عبد الحكيم أمينًا مساعدًا.

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