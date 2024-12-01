الأحد 01 ديسمبر 2024
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سياسة

أمين عام النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية قبل أداء اليمين الدستورية

رؤساء الهيئات الإعلامية
رؤساء الهيئات الإعلامية بمجلس النواب

استقبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بمكتبه اليوم رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

استقبال رؤساء الهيئات الإعلامية قبل أداء اليمين الدستورية

وقدم الأمين العام للنواب، التهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية، قبيل أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

جدير بالذكر، أن أداء اليمين الدستورية  لرؤساء الهيئات الإعلامية أمام مجلس النواب قبل ممارسة مهام عملهم، يأتي عملًا بالنصوص القانونية والدستورية المنظمة لشئون عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية الإعلام.

ومن المقرر أن يشهد فعاليات أداء اليمين الدستورية لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد (من شرفات مجلس النواب) أعضاء كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية بقرار من رئيس الجمهورية

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من:  المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

المهندس خالد عبد العزيز رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام
المهندس خالد عبد العزيز رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام

 

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، تفعيلا للقوانين التي تنظم عمل هذه الهيئات.

 

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤدي اليمين أمام مجلس النواب

 

ومن المقرر أن يؤدي  خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسًا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، تفعيلًا للمادة 77 من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تنص على: يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:  أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

كما يؤدي أحمد المسلماني، اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، عملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

ويؤدي عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، وفقًا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

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