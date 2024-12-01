عبد الصادق الشوربجي يؤدي اليمين رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة أمام النواب

أدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب

يأتي ذلك وفقًا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق.

تعيين رؤساء الهيئات الإعلامية بقرار من رئيس الجمهورية

يأتي ذلك بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من: المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

وأثارت التشكيلات الجديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام حالة من الجدل والصخب؛ لأسباب متابينة. وبينما اعترض فريق على التوجهات والإيدلوجيات القديمة لبعض هذه الأسماء، حيث انتقد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إسناد الهيئة الوطنية للإعلام إلى أحد الأشخاص المنافحين عن جماعة الإخوان، فإن فريقًا آخر أبدى استياءه من اختيار أسماء لا يمتلك أصحابها حدًا أدنى من الدراية والخبرة والسيرة الذاتية المؤهلة للانضمام لأيٍّ من هذه الجهات التي تضطلع بمسؤولية جسيمة لتصويب مسار الإعلام المصري الذي عانى كثيرًا في العشرية الأخيرة. لا يختلف اثنان على أن الريادة الإعلامية المصرية قد تركت موقعها طواعية وارتضت أن تكون في المؤخرة مقارنة بأنظمة إعلامية عربية حديثة النشأة. أسباب كثيرة كانت وراء الأداء الصفري للإعلام المصري، ربما كان أبرزها: إسناد الأمر إلى غير أهله، والتضييق على الحريات وحجب المعلومات. لا ينتعش الإعلام –مهما تنوعت وسائطه- تحت قيود الحجب والمنع والرقابة، ولا من خلال الكوادر العاجزة محدودة الحيلة.

اختيار مهندسين لقيادة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وثالث محدود الخبرات الإعلامية ومعروف بميوله الإخوانية الحادة لقيادة الهيئة الوطنية للإعلام هل يفي أمام الطموحات الإصلاحية المطلوبة، أم ستكون مهمة الثلاثي تشييع ما تبقى من الصحافة والإعلام إلى مثواهما الأخير؟ هل تستطيع التركيبات المرتبكة غير المنسجمة للجهات الثلاث أن تصلح ما أفسده السابقون؟ لماذا يتم تجاهل أسماء لامعة وناجحة ويمتلك أصحابها خبرات واسعة، والانحياز إلى أسماء باهتة منزوعة الخبرة، ومحدودة المعرفة لأداء المهام الصعبة؟ لماذا لم يعد أهل مكة أدرى بشعابها، فيتم في كل مرة تجنيب أهل الكفاءة والدراية، والتمكين لمن دونهم فكرًا وعلمًا وخبرة وتخصصًا؛ لا سيما أن المثل القديم يقول: من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل نحن بصدد تجارب فشل جديدة، بعد تجارب أخرى قديمة؟ أما السؤال الأهم والأبرز، إذا ما تجاهلنا الأسماء فهو: كيف يتم إصلاح الإعلام المصري وإعادة الروح إليه من جديد؟ هذا هو الأهم، وهو ما نناقشه في السطور التالية:

الهواة لا يصنعون إعلامًا ناجحًا

سألنا العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة والخبير الإعلامي البارز الدكتور سامي عبد العزيز سؤالًا من جزئين وهو: هل فشلت الجهات المنظمة للإعلام في الفترة الماضية، وماذا عساها أن تفعل في ظل تشكيلاتها الجديدة خلال الفترة المقبلة؟ حيث أجاب قائلًا: "لا أقول إنها فشلت، ولكنها لم تهتم بوظيفتها الاساسية المتمثلة في الحفاظ على صناعة الإعلام من الدخلاء، فلا يصح أبدًا أن يكون الإعلام مهنة من لا مهنة له، فالهواة لا يصنعون إعلامًا ناجحًا مضيفًا: "صناعة الإعلام لا يصنعها أشخاص، وإنما مؤسسات ومراكز بحوث وفكر تدرس الواقع وتحدد وتضع توجهات للخطاب الاعلامي الموجه للراى العام سواء كان سياسيا أو اقتصاديًا، وتحدد الأولويات بعد الدراسة المتأنية للرأي العام، بعيدًا عن الأهواء والأمزجة الشخصية.

"عبد العزيز" ضرب مثلًا على العوار الذي يعتري الإعلام المصري ببرامج التوك شو، مشيرًا إلى أن دراسة إعلامية حديثة أثبتت أن المذيع المصرى أو مقدم البرامج يستأثر لنفسه بدقيقتين من كل ثلاث دقائق، حيث يسأل ويجيب في آن واحد، ومردفًا: هذه البرامج فشلت خلال السنوات الماضية في تقديم رسالة إعلامية ناجحة، وعجزت عن الاضطلاع بدورها المنشود، وأتاحت الفرصة للإعلام المعادي أن يحتل مساحة كبيرة في اهتمامات الناس.

وتابع “عبد العزيز”: مخاطبة الرأي العام تتطلب كوادر تجمع بين العلم والدراسة والخبرة؛ لأن هذه مهمة صعبة، لا يمكن تكليف أي عابر سبيل بها، منوهًا إلى الإعلام الرسمي فشل في مواقف عدة، وبدا عاجزًا في إقناع الرأي العام، وظهر متخبطًا ومثيرًا للشفقة

مشاكل هيكلية

الدكتور حسن علي أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة السويس يرى أن هناك مشاكل هيكلية في الإعلام الحكومي المتمثل في الهيئة الوطنية للإعلام أو ماسبيرو، وهذه المشاكل أدت إلى مشاكل اقتصادية ومالية أثرت على جودة المحتوى وجودة المنتِج، وتدهورت سماته وخبراته فتدهور المنتَج أيضا، فالمشكلة مركبة بالنسبة لماسبيرو الذي يعاني من خلل هيكلي ومشاكل التمويل وتدهور مستوى الكوادر والمحتوى في ظل منافسة شرسة من الأقمار الصناعية والإنترنت، وكان هذا يتطلب وجود كوادر مؤهلة على مستوى التحدي لإنتاج محتوى قادر على المنافسة، وليس جمع شتات من العناصر غير المنسجمة في إطار واحد، وتجاهل أصحاب الخبرات والدراية والعلم.

أستاذ الإعلام البارز استطرد قائلًا: "الحديث حول تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام التقليدي ما هو إلا حجة واهية، فالانترنت في البلاد التي اخترعته كان سببًا في زيادة توزيع الصحف، وزيادة المشاهدة والاستماع للتليفزيون والإذاعة، مشيرًا إلى أن هناك 8 مؤسسات صحفية قومية تمتلك أرشيفًا يساوي مليارات الجنيهات، لكن للأسف تعرضت هذه المؤسسات أيضا لما تعرضت له من ماسبيرو فأصبح بها خلل هيكلي، وحدث بها تضخم في الإصدارات وتضخم في عدد الصحفيين والإداريين أدى إلى ديون ثقيلة لهذه المؤسسات، نتيجة الخلل الإداري وضعف المنتج.

وعلى المستوى الاستراتيجي..أوضح أستاذ الإعلام بجامعة قناة السويس أن الإعلام الحكومي، المرئي والمسموع والمقروء، افتقر إلى الحرية، وضعف وانحسار مستوى الحرية أدى إلى فقد المصداقية ما جعله عاجزًا على مواكبة الإعلام المُعادي، فمن غير المعقول أن يتحدث العالم كله عن شئ مهم يحدث في مصر، وهنا نفكر في إذاعة الحدث بعد مرور أكثر من 6 ساعات عليه مثلًا، فلم يعد الإعلام المصري قادرًا على إحداث السبق، وهذا من الآفات التي أدت إلى تراجع مستوى الإعلام المصري في الفترة الأخيرة.

ولفت أستاذ الإذاعة والتليفزيون أنه منذ عشرات السنين كان هناك سقف عالي للحرية، وكان هناك الإعلام الحزبي وخرجت الوفد والأحرار بالعديد من الحملات الصحفية الناجحة، وكانت فترة غير مسبوقة في مستوى حرية الصحافة والإعلام، وهذا ما نحتاجه الآن لمواجهة الصراع الدولي والإقليمي الذي يواجه مصر، مشددًا على أن التشريعات والقوانين الخاصة بالإعلام في الفترة الأخيرة جزء أصيل من تراجع مستوى الإعلام المصري الحكومي.

ويرى الدكتور حسن علي أن غياب الاستراتيجية الواضحة التي تحكم الإعلام المسموع والمقروء والمرئي هو الذي قادنا إلى هذا الأداء الصفري، مختتمًا: "لو وجدت إستراتيجية إعلامية عليا تحكم الإعلام المصري بكافة أنواعه ويتم تنفيذها على أرض الواقع لتحول الإعلام إلى معزوفة وسيمفونية يعرف كل فرد فيها دوره ووظيفته وواجباته، مع اتاحة الحرية للمؤسسات الإعلامية لتعمل كل مؤسسة بطريقتها والعبرة بالنتائج التي سيتم المحاسبة عليها في النهاية"..فهل تمتلك الجهات الثلاث الجديدة بما تضمه من أسماء هذه الإستراتيجية القادرة على التغيير والتطوير والتجديد؟

إحياء المنظومة الإعلامية من جديد

من جانبها، أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعميد الكلية الأسبق، أن الإعلام المصري يواجه مشاكل عديدة منذ نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعضها متعلق بمشاكل اقتصادية مرتبطة بالمؤسسات القومية على وجه الخصوص، مضيفة: عندما حكم الإخوان مصر رأينا كيف احتلوا وسيطروا على القنوات الإعلامية والصحف القومية، وهذا بالطبع أثر على مستوى المنضمين الجدد للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى التأثير الذي حدث بالنسبة للتراجع في نسب توزيع الصحف وعدم الاهتمام بالإعلام القومي والتركيز على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي التي اعتبرها البعض مصدرًا أساسيًّا للحصول على المعلومات خاصة في قطاعات الشباب، وبالتالي أثر هذا بالسلب على زيادة وتفاقم أزمات الإعلام المصري، خاصة أن الجهات المنظمة لعمل الصحافة والإعلام أسهمت في تفاقم هذه الأزمة.

ودعت الدكتورة ليلى عبد المجيد إلى وجود رؤية واضحة للإعلام المصري من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام بتشكيلته الجديدة بالاتفاق على مبادئ ومعايير عامة، وبعد ذلك تسير عليها كل مؤسسة على حدة وفقا لسياستها التي يجب أن تكون معلنة في إطار أولويات المجتمع، مؤكدة أنها كانت ترغب في عودة وزارة الإعلام لأداء دور إيجابي في إحياء المنظومة الإعلامية من جديد.

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