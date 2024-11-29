20 ساعة من البحث عن الطفلة سجدة المفقودة في حادث رشاح القليوبية (صور)

تواصل أجهزة الإنقاذ النهري عمليات البحث عن طفلة مفقودة ضمن ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق مزلقان زكي نامول وانقلاب إحداها في الترعة بطوخ دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البحث عن طفلة مفقودة بالقليوبية

وكشف معاينة الحادث أن هناك طفلة مفقودة حيث تجري عمليات البحث منذ 20 ساعة وحتى الآن بواسطة قوات الإنقاذ النهري عقب انتشال السيارة التي انقلبت بالترعة والبحث عن الطفلة المفقودة بـالقليوبية وتدعي سجدة 8 سنوات.

نقل مصابي حادث الرشاح بطوخ إلى مستشفى قها

وكانت الأجهزة الأمنية بـ القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ عقب تصادمها مع أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وفقدان طفلة.



وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وتم أيضًا إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

البحث عن طفلة مفقودة في حادث الرشاح بالقليوبية،فيتو

البحث عن طفلة مفقودة في حادث الرشاح بالقليوبية،فيتو

البحث عن طفلة مفقودة في حادث الرشاح بالقليوبية،فيتو

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