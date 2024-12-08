أفريقيا في المقدمة وآسيا وأوروبا على الرادار، وجهات جديدة لمصر للطيران خلال 2024

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في استعادة وفتح خطوط طيران. جديدة داخل وخارج القارة الأفريقية خلال عام 2025، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لتوسعة شبكة الخطوط ومحاولة الوصول إلى العديد من الوجهات الجديدة.

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض أبرز الوجهات الجديدة للشركة الوطنية مصر للطيران خلال 2024:

مصر للطيران تضيف نقطة جديدة في السوق الليبية

أضافت مصر للطيران تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مصراتة بليبيا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

وتم تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير 2024 بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس، وتشجيعًا من مصرللطيران للخط الجديد طرحت تخفيض علي أول أربع رحلات لهذا الخط على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50٪ والرحلات الثلاثة الأخرى بتخفيض 25٪ في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري.

مصر للطيران تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية، وتطلق رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك

واصلت مصر للطيران، توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف.



وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

كما أنهت مصر للطيران كافة الإستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلي شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة اسبوعيًا إلي المملكة السعودية، بواقع 53 رحلة إلي جدة، 35 رحلة إلي المدينة المنورة، 21 رحلة إلي الرياض، 21 رحلة إلي الدمام، 5 رحلات إلي القصيم.





مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ

سيرت مصر للطيران أولى رحلاتها إلى العاصمة التشيكية براغ بطائرة من طراز B737-800 NG، وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع في القارة الأوروبية وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان





سيرت مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان بساحل العاج بطائرة من طراز A320neo وعلى متنها 124 راكب، وقد قامت مصرللطيران بالاحتفال مع الركاب بافتتاح الخط الجديد وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

مصر للطيران تتوسع في آسيا وتضيف الفجيرة إلى شبكة خطوطها الجوية



سيرت أولى رحلات الشركة إلى الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

هذا وقد احتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة الأولى بمطار القاهرة بالورود والهدايا التذكارية فى جو يسوده البهجة والسرور.

ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومي الأحد والخميس إلى الفجيرة.

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