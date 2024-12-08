الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أفريقيا في المقدمة وآسيا وأوروبا على الرادار، وجهات جديدة لمصر للطيران خلال 2024

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
ads

نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران في استعادة وفتح خطوط طيران. جديدة داخل وخارج القارة الأفريقية خلال عام 2025، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة الوطنية مصر للطيران لتوسعة شبكة الخطوط ومحاولة الوصول إلى العديد من الوجهات الجديدة. 

وفي ضوء التقرير التالي سنعرض أبرز الوجهات  الجديدة للشركة الوطنية مصر للطيران خلال 2024:

 

مصر للطيران تضيف نقطة جديدة في السوق الليبية

 

  أضافت مصر للطيران تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مصراتة بليبيا، وتأتي هذه الخطوة استكمالًا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية بها، خاصة مع تواجد المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وبهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

 وتم تشغيل الخط الجديد اعتبارًا من 25 يناير 2024 بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس لتصبح بذلك النقطة الثالثة لمصر للطيران في ليبيا بعد بني غازي ومعتيقية بطرابلس، وتشجيعًا من مصرللطيران للخط الجديد طرحت تخفيض علي أول أربع رحلات لهذا الخط على أن تكون أول رحلة بتخفيض 50٪ والرحلات الثلاثة الأخرى بتخفيض 25٪ في حال شراء التذاكر حتى 20 يناير الجاري.

 

 

مصر للطيران تعزز وجودها في المملكة العربية السعودية، وتطلق رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك

واصلت مصر للطيران،  توسعة شبكة خطوطها الدولية عن طريق تشغيل رحلات جديدة مباشرة إلي مدينتي الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية إعتبارًا من 26 يناير 2024 لمدينة تبوك و27 يناير 2024 لمدينة الطائف. 


وتأتي إضافة النقاط الجديدة لشبكة مصر للطيران لإتاحة أفضل إختيارات السفر أمام عملائها الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية.

كما أنهت مصر للطيران كافة الإستعدادات لإضافة الرحلات المباشرة لمدينة تبوك إلي شبكة خطوطها الجوية بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B737-800.

أما بالنسبة لمدينة الطائف فمن المخطط أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعية أيام السبت والأحد والأربعاء على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج  B737-800.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير 135 رحلة اسبوعيًا إلي المملكة السعودية، بواقع 53 رحلة إلي جدة، 35 رحلة إلي المدينة المنورة، 21 رحلة إلي الرياض، 21 رحلة إلي الدمام، 5 رحلات إلي القصيم. 


 

 

مصر للطيران تفتتح خط طيران مباشر بين القاهرة والعاصمة التشيكية براغ

 

سيرت مصر للطيران أولى رحلاتها إلى العاصمة التشيكية براغ بطائرة من طراز B737-800 NG، وذلك في إطار خطط الشركة للتوسع في القارة الأوروبية وإضافة نقاط جديدة في الشبكة لخدمة عملاء الشركة.

انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان


 

سيرت مصر للطيران إلى العاصمة الإيڤوارية أبيدجان بساحل العاج بطائرة من طراز A320neo وعلى متنها 124 راكب، وقد قامت مصرللطيران بالاحتفال مع الركاب بافتتاح الخط الجديد وتقديم الهدايا التذكارية والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

 

مصر للطيران تتوسع في آسيا وتضيف الفجيرة إلى شبكة خطوطها الجوية


سيرت أولى رحلات الشركة إلى الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

هذا وقد احتفلت مصر للطيران مع ركاب الرحلة الأولى بمطار القاهرة بالورود والهدايا التذكارية فى جو يسوده البهجة والسرور.

ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومي الأحد والخميس إلى الفجيرة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة الوطنية مصر للطيران القارة الإفريقية مصرللطيران مصراتة بليبيا مصر وليبيا فتح خطوط طيران رحلات جديدة المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

شروط وإجراءات ترخيص سيارات جمارك مطار القاهرة

أهداف تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية.. تحسين جودة التعليم وفقًا للمعايير الدولية.. رفع قدرات الطلاب وتهيئتهم للدراسة الجامعية.. وتعزيز المهارات اللغوية والشخصية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

تعاون أكاديمي بين جامعة عين شمس والمنصورة

التعليم العالي: السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية

بتكلفة 3 مليارات جنيه، وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات تعليمية وصحية بجامعة السويس

قائمة بالسيارات المعروضة في مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

أخبار مصر اليوم، زلزال يضرب قبرص وتأثيره على القاهرة، تعليم الجيزة تنشر جداول امتحانات نوفمبر 2024 بعد التعديل، والأرصاد تعلن خريطة بأماكن سقوط الأمطار

الأكثر قراءة

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

رسالة من الفصائل المسلحة إلى السوريين بالخارج

فصائل المعارضة تبث أول بيان لها إلى الشعب السوري على شاشة التلفزيون الرسمي

أخبار مصر: سقوط نظام بشار الأسد، وفاة زوج الفنانة بدرية طلبة، علاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء في إثيوبيا، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية

«رويترز»: قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم

رئيس الائتلاف الوطني السوري: إعادة هيكلة الجيش ورفع العقوبات سيكون أول مطلب لنا

محمد ثروت لـ"فيتو ": " محمد رحيم كان صعبان عليه نفسه لهذا السبب"

لحظة اقتحام سجن "صيدنايا" بريف دمشق وإطلاق سراح السجناء (فيديو)

منوعات

المزيد

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية