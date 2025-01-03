من الهواية إلى الاحتراف، سارة إسماعيل تعلمت الكروشيه من الفيديوهات (فيديو)

فن الأميجرومي هو نوع من الحياكة بالكروشيه يركز على صنع دمى صغيرة ومجسمات ثلاثية الأبعاد، مثل الحيوانات، الشخصيات الكرتونية، أو أي أشكال خيالية أخرى معني أميجرومي هي كلمة مشتقة من اللغة اليابانية حيث "أمي" تعني الحياكة و"جورومي" معناها دمية محشوة.

سارة إسماعيل، شابة مصرية تبلغ من العمر 23 عامًا، بدأت رحلتها في عالم الكروشيه في سن 16 عامًا بمساعدة أختها هبة.

وتعلمت سارة وأختها فن الكروشيه من خلال مشاهدة الفيديوهات التعليمية على يوتيوب، ومع مرور الوقت أصبحتا محترفتين في هذا المجال.

بداية شغل الهاند ميد

تقول سارة: “بدأت هواية الكروشيه مع أختي هبة، كنا نشاهد الفيديوهات ونطبق ما نشاهده حتى أصبحنا محترفتين”.

وتركز سارة بشكل خاص على تصميم الشخصيات الكرتونية التي تجذب الأطفال، مثل سبونج بوب، تنة ورنة، ويني ذا بو، بونوكيو، وودي، وسوبر ماريو.

على الرغم من أن سارة تدرس الهندسة، إلا أنها تمارس فن الأميجرومي كهواية في أوقات فراغها.

وتأمل سارة أن يتحول هذا الشغف إلى مشروع ناجح في المستقبل. تستغرق سارة حوالي أسبوع لحياكة كل قطعة، حيث تخصص ساعتين يوميًا لهذا العمل نظرًا لانشغالها بالدراسة.

أسعار الدمي

وتتمنى سارة أن يتم تقييم أعمالها بشكل جيد نظرًا للجهد المبذول والتفاصيل الدقيقة في كل قطعة. تبدأ أسعار القطع الصغيرة مثل الميداليات من 50 جنيهًا، بينما تصل أسعار الدمى الكبيرة إلى 1000 جنيه.

وتتراوح أسعار الدمى ذات الحجم المتوسط بين 200 و400 جنيه حسب الحجم والتفاصيل.

المشاركة في المعارض

وشاركت سارة مؤخرًا في مبادرة “اطلع للنور” للمشاريع الصغيرة وصناع المنتجات اليدوية بسوق الفسطاط.

وتعبر سارة عن سعادتها بالمشاركة في هذه المبادرة، حيث أتيحت لها الفرصة للتعرف على عارضين موهوبين ومنتجات مختلفة، بالإضافة إلى التفاعل مع جمهور محب للفن والحرف اليدوية.

وتقول سارة: “أنا سعيدة جدًا بالمشاركة في هذه المبادرة، لقد كانت فرصة رائعة للتعرف على عارضين موهوبين ومنتجات مختلفة، وأتمنى أن أشارك في المزيد من الفعاليات في المستقبل”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.