الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)

أصيب المتسوقون في الصين بالذهول بعد رؤية دمى بشرية تعرض الملابس في واجهات أحد المحلات التجارية وتمشي على منصة عرض أزياء متحركة.

متاجر صينية تستبدل عارضات الأزياء التقليديات

ففي حين أصبحت العديد من الوظائف آلية، يبدو أن بعض الوظائف تسير في الاتجاه المعاكس. حيث استبدلت سلسلة متاجر صينية عارضات الأزياء التقليديات بنساء حقيقيات يمشين على أجهزة المشي، في فيديو حصد نسبة مشاهدة عالية وأثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

A Chinese retail chain has swapped traditional mannequins for real women walking on treadmills, wearing their clothes.



They believe this helps customers see how the garments fit and move on a person.

pic.twitter.com/pup3cdWyNa — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 10, 2024

استخدام البشر بدلًا من الدمي

وبحسب الفيديو، فإن استخدام البشر بدلا من الدمى يساعد "العملاء على رؤية مدى ملاءمة الملابس للشخص أثناء الحركة".