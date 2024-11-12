الصين تصمم دمى بشرية يمكنها عرض الملابس على منصة متحركة (فيديو)
أصيب المتسوقون في الصين بالذهول بعد رؤية دمى بشرية تعرض الملابس في واجهات أحد المحلات التجارية وتمشي على منصة عرض أزياء متحركة.
متاجر صينية تستبدل عارضات الأزياء التقليديات
ففي حين أصبحت العديد من الوظائف آلية، يبدو أن بعض الوظائف تسير في الاتجاه المعاكس. حيث استبدلت سلسلة متاجر صينية عارضات الأزياء التقليديات بنساء حقيقيات يمشين على أجهزة المشي، في فيديو حصد نسبة مشاهدة عالية وأثار تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.
استخدام البشر بدلًا من الدمي
وبحسب الفيديو، فإن استخدام البشر بدلا من الدمى يساعد "العملاء على رؤية مدى ملاءمة الملابس للشخص أثناء الحركة".
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