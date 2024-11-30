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حوادث

25 يناير، استئناف طليقة شاعر غنائي على حكم حبسها شهرين

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس 25 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف طليقة شاعر غنائي على حكم حبسها شهرين في سب الأخير. 

وكان الشاعر حرر محضراضد طليقته يتهمها بسبه بعد علمها بزواجه بأخرى.

حبس وغرامة 

يعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة 308 من قانون العقوبات.

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محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة النيابة العامة قسم شرطة التجمع الخامس

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