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حوادث

تأييد حبس البلوجر سوزي الأردنية سنتين بتهمة سب والدها

سوزي الاردنية، فيتو
سوزي الاردنية، فيتو

قضت محكمة جنايات مستانف القاهرة بالعباسية، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه للبلوجر سوزي الأردنية غيابيا، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، وذلك لتغيبها عن حضور جلسة المحاكمة. 

وكان قد قرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللى وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

وتبين من التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها.


ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.

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محكمة جنايات مستأنف القاهرة جنح الطفل سوزي الأردنية

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