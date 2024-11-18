الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

بتهمة السب والقذف، محاكمة جديدة لـ إمام عاشور

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

حددت محكمة الجنح، جلسة 20 ديسمبر المقبل، أولي جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور بتهمة سب وقذف أحد جيرانه.

جدير بالذكر، تقدم علي فايز محامي فرد الأمن المعتدي عليه من اللاعب أمام عاشور، بحافظة مستندات تتهم اللاعب بالسب والقذف، وذلك أثناء جلسة استئناف النيابة العامة على حكم البراءة.

 
كشف علي فايز أن اللاعب قام بالسب والقذف علي أحد جيرانه بالسنبلاوين، والاعتداء عليه لفظيا بعبارات قاسية علي حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كقرينة علي أفعاله.

 
معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر 

حددت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، جلسة الأربعاء القادم 20 نوفمبر، لنظر معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 أشهر في التعدي على فرد أمن.

 

وقال علي فايز محامي، فرد الأمن صاحب الخصومة مع لاعب الأهلي إمام عاشور، في قضية الضرب بمول الشيخ زايد، إن المحامي العام الأول رفض الصلح المقدم في القضية. 

وكشف المحامي أسباب رفض المحامي العام التصالح بأن الحكم غير مصحوب بكفالة، ولا بد من إجراء معارضة استئنافية.

وكان علي فايز دفاع قد تقدم بطلب للمحامي العام لإثبات الصلح مع اللاعب ووقف تنفيذ العقوبة.

وأفاد علي فايز بأنه تم الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى، بحضور والد اللاعب وحصول عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم، وبالتالي لن يكون هناك معارضة استئنافية.

 

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قد قضت ببراءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، من تهمة التعدي على فرد أمن داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، إلا أن النيابة قدمت استئنافًا في حكم البراءة، وقبلته المحكمة وقضت بحبسه 6 أشهر.

نص أمر إحالة إمام عاشور في قضية التعدي على فرد أمن بالشيخ زايد

وجاء في أمر إحالة اللاعب أمام عاشور لاعب النادي الأهلي: في القضية رقم 2544 جنح أول الشيخ زايد، وفي يوم 5 سبتمبر 2024 ضدَّ إمام. ع. م، أنه في 19/6/2024 بدائرة قسم أول الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ضرب عمدًا المجني عليه عبد الله. م. ص، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيقات والتي أعجزته عن الأشغال الشخصية مُدة لا تزيد على عشرين يومًا.

وواجهت نيابة زايد تحت إشراف المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة زايد أول وثان، لاعب الكرة بالنادي الأهلي إمام عاشور بأقوال فرد الأمن في اتهامه بالتعدي عليه في خناقة المول، بادعاء تعرض زوجته للتحرش داخل المول.

ودافع عاشور عن نفسه بأنه تلقى اتصالًا من زوجته ياسمين حافظ، تخبره بأن مجموعة شباب تحرشوا بها، وحضر إلى المول على إثر قولها له إن الأمن لم يتدخل، وشعر بضيق بسبب منعه من الدخول.

 

وأضاف لم يعتدَّ عليه بالضرب، ولكنه حاول شد التليفون المحمول الذي كان بحوزة فرد الأمن المجني عليه لقيامه بتصويره، أثناء تواجده وآخرين بالمكان، قائلًا: "بتصور ايه" وحاول أخذ هاتفه منه.

وتابع أن فرد الأمن ابتعد عنه، فلاحقه لأخذ الهاتف منه لكنه لم يضربه أو يدفعه على الأرض، وربما تسبب التدافع في سقوط فرد الأمن كما أنكر سبه بألفاظ بذيئة، قائلًا: الواقعة كانت شد وجذب.

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