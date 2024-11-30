أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين اتباع تعليمات رجال المرور واتخاذ إجراءات القيادة الآمنة فى التعامل مع الشبورة المائية والأمطار حرصًا على سلامتهم، بمناسبة حلول فصل الشتاء.

نصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لقائدى السيارات حرصًا على سلامتهم والحد من الحوادث

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، الإرشادات اللازمة للحد من الحوادث على الطرق، وحرصًا على سلامة المواطنين من مرتادى الطرق في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

ونصحت وزارة الداخلية، قائدى السيارات بإستعمال الأضواء غير المبهرة، واستخدام أنوار الإنتظار لتكون مرئيًا للغير، ومضاعفة مسافة الأمان، وفي حالة الأعطال الانتظار في أقصى اليمين ووضع المثلث التحذيري.



كما تضمنت الإرشادات؛ السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية، والاتصال على الرقم 01221110000 للمساعدة فى حالة الطوارئ، وعدم التوقف في منطقة الشبورة.

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