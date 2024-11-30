وكيل تعليم سوهاج يلتقي مسئولي منظومة التغذية المدرسية

التقى الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بمكتبه بديوان المديرية منظومة التغذية المدرسية الخاصة بوزارة التربية والتعليم وممثلى شركة الصناعات الغذائية لمتابعة خلالها المنظومة الإلكترونية لتوزيع الأغذية المدرسية بمختلف مدارس المحافظة.

وكيل تعليم سوهاج يلتقى منظومة التغذية المدرسية

وخلال الإجتماع تم التأكيد على تذليل كافة المعوقات التى قد تؤثر سلبا على إجراءات توزيع الأغذية بالمدارس فى إطار التعاون والبروتوكول المشترك بين الوزارة مديرية التربية والتعليم فى إطار متابعته لانتظام سير العمل بمنظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظة.

رفع الوعي والثقافة الصحية والغذائية لدى طلاب المدارس

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تكثيف عمليات المتابعة على مختلف المدارس بالتنسيق مع الادارات التعلمية لتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح خطط عمل منظومة التغذية وخاصة بمدارس التربية الخاصة على مستوى المحافظة مع وضع خطة زمنية لتنفيذ حملات وندوات توعية بمدارس المحافظة لرفع الوعى والثقافة الصحية والغذائية لدى طلاب المدارس للحد من انتشار الأمراض ومكافحة أمراض سوء التغذية والتسمم الغذائى بمحافظة سوهاج.

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