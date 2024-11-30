نظمت منطقة سوهاج الأزهرية اليوم السبت، لقاءً لتلاميذ المعاهد الأزهرية بسوهاج وأولياء أمورهم المنضمين لبرنامج الدمج التعليمي بالمعاهد الذي يتم تطبيقه بمعاهد سوهاج الأزهرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

رئيس منطقة أزهرية يرد على استفسارات أولياء أمور

تناول اللقاء الذي تم بحضور الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب ومسئول الدمج التعليمي بالمنطقة، والدكتور مرتضى أبو شارب، مدير إدارة التعليم الإعدادي، والدكتورة سارة محمود، منسق الدمج بالتأمين الصحي بسوهاج، الرد على استفسارات أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الملتحقين ببرنامج الدمج التعليمي بالمعاهد الأزهرية وكيفية التعامل مع الصعوبات التي تواجههم في التعامل مع أطفالهم وطرق التغلب عليها.

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي أولياء أمور أطفال الدمج وذويهم بمعاهد الأزهرية

من جانبه، استمع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إلى أولياء الأمور وقام بالرد على استفساراتهم، وأكد استعداد المنطقة للتعاون التام مع أولياء الأمور في تذليل كافة العقبات التي تواجههم، من خلال التواصل مع المعنيين والمسؤولين، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من الأطفال منحةٌ حباهم الله -عز وجل- بها، وتوفر الدولة لهم حقوقًا يجب على ولي الأمر الاستفادة منها والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور موهوب عيسى، منسق الدمج بالمنطقة أن اللقاء هذا العام شمل المستهدفين الجدد وعددهم 17 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوية من حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى 40 طالبًا وطالبة ممن استوفوا أوراقهم، وجارٍ استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لهم.

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