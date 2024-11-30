الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم سوهاج يتابع استعدادات امتحانات نصف العام الدراسي

تعليم سوهاج يعقد
تعليم سوهاج يعقد اجتماعا بموجهى المواد الدراسة

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعا بالمديرية بموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بديوان المديرية استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج لمتابعة تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والتى يؤدى خلالها ما يقرب من ٧٨ ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام داخل ٤٧٩ لجنة على مستوى المحافظة.

 

تعليم سوهاج يعقد اجتماعا بموجهى المواد الدراسة استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي

وأضاف محمد السيد أن ذلك جاء فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وخاصة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم بسوهاج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إمتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول امتحانات نصف العام الدراسي وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تنظم ندوة توعوية للشباب المقبلين على الزواج

رئيس منطقة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد للعاملين بالصعيد

إعلان يقود الشرطة لضبط عنصر إجرامى لتزوير الشهادات الدراسية وتقليد الأختام فى سوهاج

وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى جرجا ويحيل المقصرين للتحقيق

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية