وكيل تعليم سوهاج يتابع استعدادات امتحانات نصف العام الدراسي

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعا بالمديرية بموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بديوان المديرية استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية بسوهاج لمتابعة تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ والتى يؤدى خلالها ما يقرب من ٧٨ ألف طالب وطالبة الامتحانات هذا العام داخل ٤٧٩ لجنة على مستوى المحافظة.

تعليم سوهاج يعقد اجتماعا بموجهى المواد الدراسة استعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي

وأضاف محمد السيد أن ذلك جاء فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق أعلى معدلات الجودة بجميع أعمال الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية وخاصة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية للمحافظة.

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