الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزارة الدفاع السورية تكشف حقيقة انسحاب الجيش من حماة

الجيش السوري، فيتو
الجيش السوري، فيتو

أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت، أنه لا صحة للأخبار التي تنشرها التنظيمات الإرهابية المسلحة بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة.

 

الجيش السوري ينفي انسحابه من حماة 

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن وحدات القوات المسلحة تتمركز في مواقعها بالريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة وهي على استعداد كامل لصد أي هجوم إرهـابي محتمل

وأكد المصدر العسكري أن الطيران الحربي السوري والروسي يستهدف تجمعات الإرهابيين وتحركاتهم وخطوط إمدادهم.

وفي وقت سابق زعمت الفصائل المسلحة في سوريا وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة، أنها  سيطرت على مورك في ريف حماة، وذلك في ظل استمرار المعارك الشرسة مع الجيش السوري.  

 

الفصائل المسلحة تزعم سيطرتها على مطار حلب الدولي

وادعت الفصائل المسلحة أنها سيطرت على مطار حلب الدولي، في حين قال الجيش السوري إن الفصائل تتدفق بكثافة عبر الحدود الشمالية لمدينة حلب والتعزيزات العسكرية وصلت محاور القتال.   

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة المشاركة المتحالفة معها، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة إدلب بالكامل.  

 

الفصائل المسلحة تسيطر على مدينة إدلب بالكامل

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن إدلب أصبحت تحت سيطرة الهيئة، لافتًا إلى أن "الجيش السوري سلّم حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا قبل إدلب". 

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن "الهيئة قد تنتقل إلى ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، وهنا ينتهي وجود السلطة السورية في كامل الشمال السوري". 

 

الفصائل المسلحة تبسط سيطرتها على عدة بلدات 

وعلى جانب العمليات في إدلب، أعلنت قوات الفصائل المسلحة بسط سيطرتها على قرى وبلدات "كفريا" و"سرجة الشرقية" و"سرجة الغربية" و"تل الدم" و"البرج" و"سنجار" جنوب شرقي إدلب. 

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