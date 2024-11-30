هل تحولت سوريا إلى ساحة صراع للدول الكبرى.. تزامن هجمات التنظيمات المسلحة مع وقف إطلاق النار في لبنان يطرح علامات استفهام.. والتحالف الغربي الإسرائيلي في دائرة الاتهام

تطورت الأوضاع على الساحة السورية بشكل سريع خاصة بعد إعلان التنظيم المسلح “تحرير الشام” والفصائل المؤيدة لها السيطرة على حلب، وفى نفس الوقت كشفت تقارير عسكرية أن الجيش السوري تمكن من امتصاص الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام في ريف حلب وإدلب، وبدأ هجوم معاكس باتجاههما، وأنه كبد الجماعات المسلحة خسائر فادحة، والسؤال الذى يطرح نفسة هل تحولت سوريا لساحة صراع للدول الكبرى ؟

أحمد يوسف

انفجار الأحداث تزامنت مع توقيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

وقال الدكتور أحمد يوسف الخبير الإستراتيجي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن انفجار الأوضاع في سوريا ليس مفاجأة لأننا نعلم أن الأمور في سوريا لم تحل بشكل كامل وجذري، وإنما كانت مجمدة، لكن المفاجأة فى توقيت انفجار الأحداث من جديد وتزامنها مع توقيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وهذا يعني عدم إغفال المتغير الإقليمى فى التطورات الأخيرة.

وجود عنصر إقليمي يتعلق بالتحركات الإسرائيلية

وأكد أن المتغير الخاص بسوريا واضح وهو الصراع بين النظام السوري وخصومه من الفصائل المسلحة التي تنسب نفسها للإسلام، وبالتالي التوقيت يشير إلى ضرورة وجود عنصر إقليمي يتعلق بالتحركات الإسرائيلية وما يسعى إليه نتنياهو لإقامة شرق أوسط جديد، وبالتالي لو انهزم الجيش السورى فإن أحد طرق الإمداد الرئيسى لحزب الله بالسلاح سيقطع، وسيكون هذا جزءًا مهمًّا لإسرائيل لتأمين نفسها وتطويق المقاومة بكل السبل.

تحالف غربي إسرائيلي وراء النزاع المسلح

وتابع: من الواضح باعتراف المصادر التركية نفسها أنها تؤيد ما يجرى وتدعمه كما أن الأسلحة الأوكرانية معناه أن الغرب وراء هذه الأمور وبالتالى لدينا تقاطع مصالح بين تركيا وإسرائيل والتحالف الغربي.

طارق فهمى

وأكد الدكتور طارق فهمي، الخبير الاستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، أن انفجار الأوضاع في سوريا ووصول "هيئة تحرير الشام" وفصائل حليفة لها إلى وسط مدينة حلب شمال البلاد، يكشف عن اقتراب المنطقة من سيناريو جديد من التوتر والصراع.

وأوضح فهمي أن هذا التطور يشير إلى أن هيئة تحرير الشام قد استثمرت الأوضاع في جنوب لبنان، بالإضافة إلى انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، لتسعى إلى تغيير المعادلة السياسية في سوريا.

هيئة تحرير الشام تسعى لإنشاء شريط ممتد إلى مدينة حلب

وأشار الدكتور طارق فهمي إلى أن الهدف الرئيسي لـ هيئة تحرير الشام يتمثل في إنشاء شريط ممتد إلى مدينة حلب، مؤكدًا أن الجماعات المسلحة تتوحد تحت لواء تغيير النظام السوري.

وأضاف أن تركيا تلعب دورًا في هذا السياق، فيما أكد أن احتمالية قيام الجيش السوري بعملية عسكرية شاملة باتت صعبة في ظل المخاوف من الفشل.

وتحدث فهمي عن استقطاب هيئة تحرير الشام للفصائل المسلحة بهدف إسقاط النظام السوري، مؤكدًا أن الجيش السوري يسعى إلى الوصول إلى مناطق التماس في محاولة للمواجهة الكاملة.

ولفت إلى أن ما حدث في لبنان، بما في ذلك تأثير حزب الله، قد يكون له دور في تحفيز هيئة تحرير الشام لتغيير المعادلة العسكرية في سوريا.

وأوضح أن صمود النظام السوري سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأحداث المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار فهمي إلى أن التدخل الروسي في سوريا قد بدأ مع وقوع غارة جوية روسية على المسلحين في حلب للمرة الأولى منذ عام 2016، وسط أنباء عن انسحاب كامل للقوات السورية من معظم مناطق المدينة. وأضاف أن هذا التصعيد قد يزيد من تعقيد الوضع في حلب ويعزز احتمالات المزيد من الصدامات العسكرية في الفترة المقبلة.

عبد المنعم سعيد

أما الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: فقال إن ما يحدث بسوريا الآن ليس ببعيد عما حدث فى سوريا فى 2011 مع الربيع السوري، وظل مستمر والبلد مجزئة وبها عناصر تثير القلق مثل عناصر للقاعدة وعناصر لداعش وعناصر للإخوان وتواجد تركى وآخر روسى مع وجود مخطط أمريكى إسرائيلى.. كل هذا مهد الطريق لما يحدث الآن فى سوريا.

انفجار الأوضاع فى سوريا ليس بمستغرب

وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، أن انفجار الأوضاع فى سوريا ليس بمستغرب لأنه سبقه انفجارات أخرى محدودة، وبالتالى ما يحدث أمر محزن، وليس مفاجأة، وتزامنه مع وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان يثير علامات استفهام، خاصة أن إسرائيل قدمت شكوى من تواجد عناصر حزب الله فى منطقة الليطانى، وبالتالى فإن الوضع فى منطقة الشام ككل فى مرحلة عدم استقرار، ولا نستبعد أن يمتد الأمر إلى العراق.

الساحة السورية تحولت إلى منطقة صراع للقوى الكبرى

وتابع الدكتور عبد المنعم سعيد أن الساحة السورية تحولت إلى منطقة صراع للقوى الكبرى.. تركيا من جهة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية من جهة أخرى.. وهذا ما أكدته الضربات الروسية فى حلب.

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