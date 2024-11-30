الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

الفصائل المسلحة تتقدم في حماة وتعلن السيطرة على مدن وقرى

الجيش السوري،فيتو
الجيش السوري،فيتو

أعلنت الفصائل اليوم السبت، بدء عملية عسكرية في ريف حماة، بعد يومين من شنها هجومًا قويًا ومفاجئًا على ريفي إدلب وحلب.

 

عملية عسكرية في ريف حماة 

وأشارت إلى أنها سيطرت على مدينة مورك الاستراتيجية في ريف حماة، وكذلك على مدينة صوران شمالي حماة.

وأضافت في بيان بدأنا عملًا عسكريًا في محور جديد بريف حماة وسيطرنا على 6 قرى.

وأكدت توسعها في ريف حماة الشمالي "وسط انهيار للجيش السوري والميليشيات الإيرانية"، وفق قولها.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت الفصائل المسلحة في سوريا، أنها نجحت في إحكام سيطرتها على محافظة إدلب بالكامل، فضلًا عن قرابة 50 قرية وبلدة في سوريا، أبرزها مدينة معرة النعمان بعد انسحاب قوات الجيش السوري منها.

 

 

من جهته، قال، اليوم السبت، إنه يستعد لتنفيذ "هجوم مضاد" على الفصائل المسلحة.

وذكر الجيش، في بيان له، أنه بانتظار استكمال وصول التعزيزات العسكرية وتوزيعها على محاور القتال في حلب وإدلب، مؤكدًا أن الانسحاب التكتيكي الذي اتخذه إجراء مؤقت، وأنه سيعمل بكل الوسائل الممكنة على ضمان أمن وسلامة أهلنا في مدينة حلب".

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