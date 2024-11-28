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116 ندوة علمية ودعوية على مستوى مديرية أوقاف سوهاج

ندوة علمية بالمساجد
ندوة علمية بالمساجد سوهاج

عقدت مديرية أوقاف سوهاج عدد من الندوات بعدد ١١٦ ندوة بجميع مساجد مديرية الأوقاف بالمحافظة بعنوان: من آيات الله الكونية في السحاب وإنزال المطرتحت رعاية الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف والدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف سوهاج ضمن  مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية

ويأتي هذه الندوات ضمن برنامج مجالس العلم والذكر الذي عقدت اليوم الخميس  بعد صلاة العشاء والتى تستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تسليط الضوء على القيم الإيمانية والتأمل في آيات الله الكونية، وربط العلم الحديث بالهدي القرآني، في إطار جهودها لتعزيز القيم الأخلاقية والدينية في المجتمع.

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التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني

كما ركزت الندوات على إبراز الإعجاز العلمي في آيات المطر والسحاب، وتشجيع المواطنين على التفكر والتأمل، بما يسهم في التصدي لظواهر الانفلات الأخلاقي ودعم الوعي الديني المستنير تحت رعاية مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان.

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