رئيس منطقة سوهاج يتفقد البرنامج التدريبي لمكافحة الفساد للعاملين بالصعيد

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي «مكافحة الفساد» للعاملين بمحافظات الصعيد أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والمنيا وبني سويف والوادي الجديد والفيوم) والمنعقدة بنزل شباب الأزهر بسوهاج.

رئيس منطقة سوهاج أزهرية يتفقد فعاليات البرنامج التدريبي مكافحة الفساد للعاملين بمحافظات الصعيد



وخلال جولته التفقدية اطمأن رئيس المنطقة على انتظام سير العمل، ودعا فضيلته المتدربين للاستفادة من محتوى البرنامج التدريبي؛ والذي يعكس حرص الأزهر على تنمية مهارات العاملين فيه من خلال تزويدهم بكل ما يعمل على تحسين الأداء الوظيفي وبيئة العمل.

التدريبي يستهدف مديري المراحل التعليمية والموجهين وشيوخ المعاهد

وأوضح الدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب، أن البرنامج التدريبي يستهدف مديري المراحل التعليمية والموجهين وشيوخ المعاهد بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية التابعة لها بمحافظات الصعيد، وتنعقد فعالياته في الفترة 30 نوفمبر حتى 5 ديسمبر2024م بحضور 40 متدربًا، ويحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات وبعض المؤسسات القانونية.

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