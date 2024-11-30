استمرار تنفيذ برنامج التوعية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة، ودوره في الحفاظ على البيئة وتقليل غازات الاحتباس الحراري والتصدي للتغييرات المناخية ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بالمحافظة في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة.

بحث سبل دمج القطاع الغير رسمي

كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع الغير رسمي وإشراك أعضاء المجتمع وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة وتفعيل دور الطلبة بالعمل كحراس للبيئة وسفراء ورفع الوعي والتثقيف البيئي لديهم.

الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية

وأوضح "مرزوق" أنه وفقا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذ برامجها بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة للتوعية بالمخلفات

وفي ذات السياق تم البدء في تنفيذ المرحلة الثالثة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وتستهدف هذه المرحلة طلاب المدارس على مستوى المحافظة لتشمل أكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالبة ولاطلاع طلاب المدارس والجامعات على كافة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وذلك لزيادة العلم والمعرفة بما تفعله الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة وإشراك كافة الجهات.

وأوضح محمد كمال حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ندوة التوعية اليوم بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب، وقد استهدفت الندوة طالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية بمدرسة المنصورة الرسمية المتميزة ٢ بإدارة غرب التعليمية، وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة وأيضا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات، وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وكذلك جهود المحافظة في نقل كافة المقالب التاريخية وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وكذا شراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة، كما تناول البرنامج التوعوي شرحا مبسطا لآلية العمل داخل مرفق المعالجة والتدوير، وقال إن المرحلة الثالثة من البرنامج تتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور أشرف العربي بمتابعة مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية والدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الشركة المصرية للمعالجة والتدوير(ايكارو)، والمهندس محمود عبدالرحمن زاهر مدير مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بالدقهلية والمدارس، منى عبد الله مديرة المدرسة.

وقد حاضر في الندوة الدكتورة مي سمير عبد المجيد مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بالمحافظة وبحضور شيرين أبو مسلم سعاد محمد الأخصائيين بالمدرسة، وعلى هامش الندوة وكتطبيق عملي تم مرافقة الطلاب من قبل المهندس محمد رمزي مدير مصنع سندوب في جولة بمرفق المعالجة والتدوير بسندوب للتعرف على سير عمليات المعالجة والتدوير داخل المصنع، وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة واستعادة الموارد من مفروزات وأعمال إنتاج السماد العضوي والوقود المشتق من المرفوضات بالمرفق.

مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي

وتم توضيح أن مصنع سندوب والتخلص من المقلب التاريخي حلم طال انتظاره لعقود في ظل القيادة السياسية للشعب الدقهلاوي بشكل عام ولأبناء مدينة المنصورة بشكل خاص.

محتويات مصنع سندوب للمخلفات الصلبة

والمصنع يقع على مساحة ١٨ فدانا وبلغ انشاءه حوالي ٢٣٥ مليون جنيه، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى ١٢٠٠ طن/يوم لخدمة مناطق( مركز ومدينة المنصورة- حي شرق المنصورة- حي غرب المنصورة- طلخا- نبروه- محلة دمنة- دكرنس-بني عبيد).



كما تم الإشارة أنه تم نقل مايقرب من ١ مليون طن من مقلب سندوب التاريخي بتكلفة بلغت ١٠٥ ملايين جنيه؛ وتم إنشاء مصنع سندوب على المساحة التي تم رفع المخلفات من عليها.

وذلك في إطار توصيات قمة المناخ بشرم الشيخ واهتمام الدولة بالقضايا البيئية العالمية التي تمثل العمود الفقري لخطة مصر 2030، للتنمية المستدامة من خلال رفع الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع والتي تمثل المحور الرابع للتنمية المستدامة والتي تنفيذها من خلال تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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