ندوة عن التغيرات المناخية ومستقبل الزراعة بالوادى الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، ندوة موسعة بالوحدة المحلية لقرى المنيرة بالتعاون مع القطاع الزراعى ضمن محور التوعية البيئية لقطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحى رئيس القطاع وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

وقالت دعاء سعد مدير عام مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، إن الندوة تأتي في إطار اهتمام الدولة بقضايا البيئة وتحت عنوان "التغيرات المناخية ومستقبل الزراعة بالوادى الجديد"، وتهدف إلى نشر الوعى بقضايا التغيرات المناخية وتداعياتها على مجالات الحياة لاسيما التنمية الزراعية.

ومن جانبه أكد جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام، أن الندوة شارك فيها عدد كبير من المزارعين وأصحاب مشروعات الاستثمار الزراعى بنطاق المنيرة وتوابعها والمهندسين والمشرفين الزراعيين ورؤساء وأعضاء الجمعيات الزراعية والعاملين بالوحدة المحلية والإدارات التابعة وبحضور محمد عبد التواب رئيس الوحدة المحلية.



وأكد جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل، خلال الندوة على دور المركز في طرح ومناقشة الموضوعات التنموية وتحقيق الاتصال المباشر بين المواطنين والمسئول للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة إيجاد حلول منطقية لها، كما حفز المشاركين على ضرورة الاستفادة من اللقاء من خلال المناقشات وعرض المعوقات المتعلقة بالزراعة.

ومن جانبه تحدث الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، عن التغيرات المناخية وأثرها على التنمية الزراعية بالمحافظة مشيرا الى دور قطاع الزراعة لمواجهة هذه المشكلة.واكد على اهمية الوعى لدى المزارعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية وتحقيق أعلى إنتاجية.

تناول وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، خلال الندوة عدة محاور اهمها:

-مفهوم التغيرات المناخية وتاثيرها المباشر على جودة الانتاج

- النهضة الزراعية بمحافظة الوادى الجديد

-مبادرات المحافظ للقضاء على سوسة النخيل والنهوض بالزراعة

-التغيرات المناخية وتاثيرها على محصول البلح وتنامى السوسة الحمراء

-الاساليب العلمية لزراعة المحاصيل وتجنب تاثير تغيرات المناخ

-المحاصيل غير التقليدية المقاومة للظروف المناخية والعائد الاقتصادى

-المعاملات الزراعية الصحيحة (التسميد-الرش-الرى...الخ) وزيادة غلة الفدان.

دارت المناقشات حول توفير الاسمدة والمبيدات والبذور المنتقاه بالجمعيات الزراعية، وإمكانية تولى قطاع الزراعة بعمل مكافحة جماعية لسوسة النخيل لتجنب العدوى

انبثق عن اللقاء مجموعة من التوصيات أهمها

-ضرورة توفير الاسمدة والمبيدات الزراعية بالجمعيات الزراعية وتشديد الرقابة على الاسواق الخارجية لمنع الغش التجارى

-التوسع في عمل الحقول الارشادية للمحاصيل الغير تقليدية التى تقاوم عوامل المناخ وتوزيعها على المزارعين المتميزين

-تسهيل الاجراءات على اصحاب مشروعات الاستثمار الزراعى ومحاولة تذليل العقبات التى تواجههم

ادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للاعلام، تحت اشراف دعاء سعد رزق مدير المركز.

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