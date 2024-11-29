نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا لمناقشة التطورات في سوريا

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعقد اجتماعًا أمنيًّا خاصًّا عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين لبحث التطورات في سوريا.

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًّا بسبب سوريا

وتراقب إسرائيل الوضع في سوريا من كثب في ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة بوصول مقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها إلى حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، في سياق هجوم خاطف ضد القوات الحكومية.

هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها على مدينة سراقب

وحسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين: "هذا شيء نحتاج إلى متابعته عن كثب لنرى كيف يتطور، أي عدم استقرار في دولة مجاورة يمكن أن تكون له تأثيرات علينا".

وسيطرت هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

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