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خارج الحدود

الأمم المتحدة: مقتل 27 مدنيا في معارك شمال غرب ‎سوريا خلال 3 أيام

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مقتل 27 مدنيا في القتال شمال غرب ‎سوريا خلال 3 أيام.

 

اشتباكات القوات السورية والمسلحين

 وكشفت تقارير عسكرية أن الجيش السوري تمكن من امتصاص الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام في أرياف حلب وإدلب، وبدأ هجوم معاكس باتجاههما، وأنه كبد الفصائل المسلحة خسائر كبيرة في الأفراد، واستعاد السيطرة على عدة مواقع كان قد فقدها خلال الهجوم المباغت.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش السوري، بالتعاون مع سلاح الجو الروسي، وبعد وصول تعزيزات من القوات الخاصة السورية، تمكن من تحويل دفة الصراع المسلح لمصلحته خصوص في ريف حلب الغربي.

في تطور لاحق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن التنظيمات المسلحة قصفت بالصواريخ السكن الجامعي في مدينة حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية أن 4 مدنيين قتلوا في هجوم للتنظيمات المسلحة على المدينة الجامعية بحلب.

 

حصيلة القتلى ترتفع

 وأشارت التقارير إلى أن حصيلة 3 أيام من الاشتباكات بين المسلحين والقوات السورية ارتفعت إلى أكثر من 238 قتيلا، فيما ذكر المرصد الروسي للمصالحة أن نحو 400 مسلح قتلوا في الاشتباكات في إدلب وحلب.

واندلعت الاشتباكات في محافظة حلب يوم الأربعاء الماضي بين تحالف من الجماعات المتشددة والقوات الحكومية السورية، عقب هجوم واسع شنته المجموعات المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام".

وتسبب الهجوم، الذي وصف بأنه الأعنف منذ سنوات، في تفاقم الصراع في المنطقة. وتعتبر هيئة تحرير الشام واحدة من أقوى الميليشيات المسلحة في شمال غرب سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي، إن القتال أسفر حتى الآن عن مقتل 218 شخصا، من بينهم 135 من المسلحين و83 من أفراد القوات السورية وحلفائها، بالإضافة إلى 20 مدنيا. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

 وقطع المسلحون أيضا طريقا رئيسيا يربط بين دمشق وحلب، وفقا للمرصد، الذي أشار إلى أن المسلحين يتقدمون نحو مدينة حلب، عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، قالت القوات السورية إنها تواصل القتال ضد المسلحين في الشمال الغربي.

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الأمم المتحدة سوريا الجيش السوري المرصد السوري التنظيمات المسلحة حلب

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