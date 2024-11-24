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جهز نفسك، السياحة تعلن التطعيمات الواجب توافرها للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج

مناسك الحج، فيتو
مناسك الحج، فيتو
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حددت وزارة السياحة والآثار، التطعيمات المطلوبة من حجاج قرعة الحج السياحي والواجب الحصول عليها قبل السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

التطعيمات الواجب توافرها مع الحجاج

واشترطت الوزارة على المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج إرفاق صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم على ٦٥ عاما، مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها مع جوازات السفر، فضلا عن الحصول على أي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

وكان شريف فتحي  وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لـالحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظمة للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

شروط السياحة والآثار لقبول حجوزات المواطنين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها: 

  • ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ
  • بالنسبة لعمر المرافق مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام

  • ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م
  • بطاقة رقم قومي سارية.
  • السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عاما في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

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