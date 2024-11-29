لتفادي الأزمات السابقة، الحكومة تعلن شروط الحج السياحي.. اشتراطات خاصة بالتسكين.. معايير محددة لاختيار الفائزين بالقرعة.. ومفاجأة عن أسعار البرامج

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن وضع شروط محددة لتفويج رحلات الحج السياحي للموسم القادم، وذلك لتفادي الأزمات التي حدثت خلال المواسم السابقة، وضمان أداء حجاج بيت الله الحرام لمشاعر الحج بأداء الشعيرة بسهولة ويسر.

شروط وزارة السياحة والآثار لتنفيذ رحلات الحج

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي للموسم الجديد شروط خاصة ستلتزم بها شركات السياحة خاصة بتفويج رحلات الحج في السفر والعودة والتسكين وأسعار البرامج وبرامج التحسين بالنسبة للبرامج الاقتصادية والبرية.

واشترطت وزارة السياحة والآثار، على شركات السياحة العاملة بموسم الحج توفير شاتل باص لحجاج قرعة الحج السياحي من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 مترًا، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبري.

شروط تسكين الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وأوضحت الوزارة، أن أقصى مسافة مسموح بها لتسكين حجاج قرعة الحج السياحي بمكة المكرمة تصل إلى 4000 ألف متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.

وأشارت الوزارة إلى أن أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة تصل إلى 1250 مترًا من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.

شروط تسكين الحجاج بالمناطق الجديدة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بتسكين الحجاج بالمناطق الجديدة التي بها خدمات ولم يتم معاينتها من قبل شريطة اعتمادها من قبل لجان المعاينة بالوزارة.

شروط السياحة والآثار لقبول حجوزات المواطنين بقرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها:

ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ

بالنسبة لعمر المرافق مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.

أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

بطاقة رقم قومي سارية.

بطاقة رقم قومي سارية. السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عاما في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

وألزمت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة العاملة بموسم الحج بتوعية جميع الحجاج بضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لشئون الحج والامتناع عن الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات والاجتماعات والمسمات ذات الأهداف السياسية ورفع الأعلام والشعارات والافتات، وتجنب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء النسك.

محظورات وزارة السياحة والآثار بموسم الحج

كما ألزمت وزارة السياحة والآثار جميع الحجاج بعدم استغلال الحج للأغراض السياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة النعرات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو جلب المحظورات والمخدرات.

من جانبه أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، أن ضوابط الحج هذا العام تضمنت إضافة بنود جديدة تراعي تنوع الشرائح المجتمعية، موضحا أن مستويات الحج السياحي هذا العام تشمل تقسيمات متنوعة لفئات الخمس نجوم (مستوى أ - ب)، والاقتصادي (مستوى أ – ب - ج)، والبري (مستوى أ – ب -ج)، وذلك بهدف توفير خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال إيهاب عبد العال، إن العدد الأكبر من التأشيرات تم تخصيصه للمستويين الاقتصادي والبري، وذلك مراعاة لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين وزيادة فرص حصولهم على تأشيرات الحج السياحي.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

ولفت إلى أن ضوابط الحج التي صدرت خلال العام الماضي كانت جيدة للغاية، والدليل على ذلك أن التقرير الرسمي لبعثة الحج والخاص بالحج السياحي رصد 9 حالات وفيات فقط بين الحجاج معظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ولم يذكر التقرير أي حالة وفاة بسبب التدافع أو التعرض لضربات الشمس، كما لم يتم الإبلاغ عن فقدان أي حاج.

حالات الوفاة خلال الموسم الماضي

وأشار إلى أن كثرة حالات الوفاة خلال موسم الحج الماضي سببها التأشيرات غير النظامية وتأشيرات الزيارة، مؤكدا أن هناك 36 شركة سياحة قد انتهى نشاطها بسبب ارتكاب مخالفات تسببت في أزمة وفاة الحجاج التي وقعت خلال العام الماضي.

وحول ارتفاع تكاليف الحج، قال إيهاب عبد العال، إن الأسباب في ذلك تعود إلى ارتفاع أسعار تذاكر السفر والسكن بسبب تحريك سعر العُملة، حيث تتعامل شركات السياحية مع الجانب السعودي بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس أيضا على تكاليف حج القرعة وحج الجمعيات والتي ارتفعت بنسبة تتراوح من 70 لـ 80%.

وفجر إيهاب عبد العال، مفاجأة بشأن سعر الحج السياحي الاقتصادي، حيث أكد أنه سيكون أرخص من أسعار حج القرعة وحج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الحج الاقتصادي والبري هذا العام لن يتجاوز 225 ألف جنيه ويمكن للشركات أن تخفض السعر عن ذلك.

أسعار برامج الحج السياحي

وشدد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف السياحية، على ضرورة أن يتوجه المواطنين الراغبين في أداء الحج إلى شركات السياحة المنظمة للحج هذا العام والحصول على تأشيرة حج، ويمكن للمواطن من خلال البوابة المصرية للحج والعمرة ووزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، التأكد من تراخيص الشركة المنظمة للحج.

وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن الوسطاء والسماسرة الذي يقدمون عروضا وهمية للحج الرخيص، والتي تسببت في أزمة وفيات الحجاج خلال العام الماضي.

وتابع: في حال حصول المواطن على تأشيرة مجاملة عليه أن يتوجه إلى شركات السياحة والانضمام إلى أحد البرامج الرسمية للحج وذلك لضمان سلامته وأمنه، مشيرا إلى أن غرفة شركات السياحة والسفر خصصت هذا العام أكثر من 15 مليون جنيه للتوعية بطرق الحج الآمن

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