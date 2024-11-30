السبت 30 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 30 نوفمبر عدد كبير من المباريات بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها.


موعد مباريات الدوري الإنجليزي 

برينتفورد ضد ليستر سيتي - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت إكسترا 2.


كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2.


نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1.


وولفرهامبتون ضد بورنموث-  الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3.


وست هام يونايتد ضد أرسنال- الساعة  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


موعد مباريات الدوري الإسباني 


برشلونة ضد لاس بالماس - الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


ديبورتيفو ألافيس ضد ليجانيس - الساعة  5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.


إسبانيول ضد سيلتا فيجو - الساعة  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت1


بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1


موعد مباريات الدوري الإيطالي 

كومو ضد مونزا - الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


ميلان ضد إمبولي - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


بولونيا ضد فينيزيا - الساعة  9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


موعد مباريات الدوري الألماني 

فيردر بريمن ضد شتوتجارت - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.


أوجسبورج ضد بوخوم - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD.


يونيون برلين ضد باير ليفركوزن - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.


لايبزيج ضد فولفسبورج - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD.


فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة  4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ - الساعة  7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5


موعد مباريات الدوري الفرنسي 

رين ضد سانت إيتيان - الساعة  5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4


ستاد بريست ضد ستراسبورج - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


باريس سان جيرمان ضد نانت - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


موعد مباريات دوري روشن السعودي 

الرائد ضد التعاون - الساعة  3.20 مساء بتوقيت مصر، 4.20 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1


الاتفاق ضد الاتحاد - الساعة  4.25 مساء بتوقيت مصر، 5.25 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 1


الشباب ضد الهلال - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1


موعد مباريات الدوري المصري 

سيراميكا ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
زد ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
الاتحاد ضد طلائع الجيش - الساعة  8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد وست هام يونايتد

مواد متعلقة

عروض خيالية تفوق عقد رونالدو، آخر تطورات انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

الهتاف لميسي وغناء جوارديولا الأبرز في احتفالية برشلونة (فيديو)

رود فان نيستلروي مديرا فنيا لـ ليستر سيتي الإنجليزي

سبب رفض وادي دجلة خوض بطولة السوبر المصري للكرة النسائية

التشكيل المتوقع لمواجهة النصر وضمك في الدوري السعودي

موقف محمد شريف من المشاركة فى مباراة الخليج والقادسية.. الموعد والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر وضمك في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع مفاجئ في أسعار جميع أنواع زجاجات الزيت بالأسواق

الجيش الأمريكي يعلن وصول الجنرال جيفرز إلى لبنان لتولي رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار

يلا نعمل سيئة جارية، زلة لسان لـ شيرين بحفل الكويت تضعها في موقف محرج

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

خلي الشعب ياكل، انخفاض كبير في أسعار 5 أنواع من الجبن بالأسواق

أرقام محمد صلاح قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي، وماذا يحتاج لدخول التاريخ

الجيش السوري يغلق جميع الطرق المؤدية إلى حلب ودعم عسكري روسي عاجل خلال ساعات

منوعات

المزيد

من الذهب وحفيده صاحب العرض، تفاصيل بيع ساعة عبد الناصر في مزاد أمريكي (فيديو)

والد إيلون ماسك يدعو إلى إنجاب على طريقة "الخيول"

بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

باقة ورد تتسبب بمقتل أم لستة أطفال في تركيا

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، التين يسجل 30 جنيهًا في سوق العبور

الطماطم تبدأ من 3.5 جنيه، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الأزمة الأخيرة.. ماذا قدم إمام عاشور للأهلي منذ انضمامه؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 30 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية