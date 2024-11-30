مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 30 نوفمبر عدد كبير من المباريات بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها.
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
برينتفورد ضد ليستر سيتي - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت إكسترا 2.
كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2.
نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1.
وولفرهامبتون ضد بورنموث- الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3.
وست هام يونايتد ضد أرسنال- الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.
موعد مباريات الدوري الإسباني
برشلونة ضد لاس بالماس - الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.
ديبورتيفو ألافيس ضد ليجانيس - الساعة 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.
إسبانيول ضد سيلتا فيجو - الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت1
بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
موعد مباريات الدوري الإيطالي
كومو ضد مونزا - الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
ميلان ضد إمبولي - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
بولونيا ضد فينيزيا - الساعة 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
موعد مباريات الدوري الألماني
فيردر بريمن ضد شتوتجارت - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.
أوجسبورج ضد بوخوم - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD.
يونيون برلين ضد باير ليفركوزن - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.
لايبزيج ضد فولفسبورج - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD.
فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: تطبيق TOD
بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ - الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 5
موعد مباريات الدوري الفرنسي
رين ضد سانت إيتيان - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 4
ستاد بريست ضد ستراسبورج - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2
باريس سان جيرمان ضد نانت - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
موعد مباريات دوري روشن السعودي
الرائد ضد التعاون - الساعة 3.20 مساء بتوقيت مصر، 4.20 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1
الاتفاق ضد الاتحاد - الساعة 4.25 مساء بتوقيت مصر، 5.25 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC اكسترا 1
الشباب ضد الهلال - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: SSC 1
موعد مباريات الدوري المصري
سيراميكا ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
زد ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.
الاتحاد ضد طلائع الجيش - الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.
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