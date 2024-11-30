مواعيد مباريات اليوم السبت 30-11-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت 30 نوفمبر عدد كبير من المباريات بمختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها.



موعد مباريات الدوري الإنجليزي

برينتفورد ضد ليستر سيتي - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت إكسترا 2.



كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2.



نوتينجهام فورست ضد إبسويتش تاون - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 1.



وولفرهامبتون ضد بورنموث- الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3.



وست هام يونايتد ضد أرسنال- الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



موعد مباريات الدوري الإسباني



برشلونة ضد لاس بالماس - الساعة 3 مساء بتوقيت مصر، 4 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



ديبورتيفو ألافيس ضد ليجانيس - الساعة 5.15 مساء بتوقيت مصر، 6.15 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1.



إسبانيول ضد سيلتا فيجو - الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت1



بلد الوليد ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1



موعد مباريات الدوري الإيطالي

كومو ضد مونزا - الساعة 4 مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1



ميلان ضد إمبولي - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1



بولونيا ضد فينيزيا - الساعة 9.45 مساء بتوقيت مصر، 10.45 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1



موعد مباريات الدوري الألماني

فيردر بريمن ضد شتوتجارت - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 6.



أوجسبورج ضد بوخوم - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD.



يونيون برلين ضد باير ليفركوزن - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 5.



لايبزيج ضد فولفسبورج - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD.



فرايبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة 4.30 مساء بتوقيت مصر، 5.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: تطبيق TOD

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ - الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 5



موعد مباريات الدوري الفرنسي

رين ضد سانت إيتيان - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 4



ستاد بريست ضد ستراسبورج - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 2



باريس سان جيرمان ضد نانت - الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1



موعد مباريات دوري روشن السعودي

الرائد ضد التعاون - الساعة 3.20 مساء بتوقيت مصر، 4.20 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1



الاتفاق ضد الاتحاد - الساعة 4.25 مساء بتوقيت مصر، 5.25 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC اكسترا 1



الشباب ضد الهلال - الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: SSC 1



موعد مباريات الدوري المصري

سيراميكا ضد مودرن سبورت - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

زد ضد حرس الحدود - الساعة 5 مساء بتوقيت مصر، 6 مساء بتوقيت السعودية.

الاتحاد ضد طلائع الجيش - الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.

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