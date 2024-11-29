الدوري الإسباني، فالنسيا يتعادل 1/1 مع ريال مايوركا بالشوط الأول

الدوري الإسباني، تعادل فريق فالنسيا مع نظيره ريال مايوركا بنتيجة1ـ1 بالشوط الأول من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب مايوركا سون مويكس، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

وأحرز هدف التقدم لفريق فالنسيا اللاعب لويس ريوخا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم تعادل ريال مايوركا عن طريق سايل لارين في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

تشكيل فالنسيا أمام ريال مايوركا

تشكيل ريال مايوركا أمام فالنسيا

القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مايوركا وفالنسيا عبر قناة beIN Sports 3.

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