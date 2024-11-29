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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة فالنسيا وريال مايوركا بالدوري الإسباني

فالنسيا
فالنسيا

الدوري الإسباني، أعلن فريقا فالنسيا وريال مايوركا عن تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تنطلق بينهم مساء اليوم الجمعة على ملعب مايوركا سون مويكس، في الجولة الخامسة عشر من  الدوري الإسباني.

تشكيل فالنسيا أمام ريال مايوركا 

تشكيل ريال مايوركا أمام فالنسيا 

موعد مباراة ريال مايوركا أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

تقام مباراة مايوركا وفالنسيا في الدوري الإسباني، فى العاشرة من  مساء اليوم الجمعة، على ملعب مايوركا سون مويكس، في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مايوركا وفالنسيا في الدوري الإسباني

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مايوركا وفالنسيا عبر قناة beIN Sports 3.

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الدوري الإسباني فالنسيا ريال مايوركا فالنسيا وريال مايوركا

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