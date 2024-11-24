ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد عودة مبابي للتسجيل

نجح الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد، في العودة إلى هز الشباك مجددًا بعد التسجيل في مرمى ليجانيس مساء اليوم الأحد، بالجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفه السابع هذا الموسم في الدوري الإسباني بعدما حول تمريرة فينيسيوس جونيور داخل مرمى ليغانيس في الدقيقة 43 من عمر المباراة.

غياب مبابي عن تسجيل الأهداف في آخر مباراتين

ولم يسجل النجم الفرنسي في الدوري الإسباني خلال آخر لقاءين ضد أوساسونا وبرشلونة.

ويسعى مبابي للعودة بقوة إلى سباق هدافي الدوري الإسباني في ظل تألق البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الذي سجل 15 هدفًا خلال 14 جولة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة (15 هدفًا)

رافينيا – برشلونة (8 أهداف)

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد (8 أهداف)

أنتي بوديمير – أوساسونا (8 أهداف)

أيوزي بيريز – فياريال (7 أهداف)

كيليان مبابي – ريال مدريد (7 أهداف)

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