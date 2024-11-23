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رياضة

أتلتيكو مدريد يخطف فوزا مثيرا من ألافيس 2-1 في الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2-1 لأتلتيكو، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن لقاءات الجولة 14 من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل جون جوريدي هدف ألافيس في الدقيقة 7، بينما أحرز أنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقتين 76 و86.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس 

بان أوبلاك، سيزار ازبيليكويتا، أكسيل فيتسل، كليمنت لينجليت، خافي جالان، ماركوس لورنتي، كوكي، بابلو باريوس، أنطوان جريزمان، أنخيل كوريا، سامويل لينو.

تشكيل ديبورتيفو ألافيس أمام أتلتيكو مدريد 

أنطونيو سيفيرا، سانتياجو مورينو، ناهول تاناليا، عبد الكبير أبقار، مانويل سانشيز، أندير جيفارا، أنطونيو بلانكو، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي، إنريكي جارسيا كيكي، كارلوس مارتين.

بيلينجهام أفضل لاعب في الدوري الإسباني بالموسم الماضي 

حصد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني - الليجا، عن الموسم الماضي 2023 - 2024، وذلك بناءً على تصويت اللاعبين.

بيلينجهام في المساهمة بشكل كبير في تتويجات موسم ريال مدريد الماضي، حيث تصدر قائمة هدافي الفريق في الليجا، وساهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب دورتموند في المباراة النهائية، وبأهدافه وتمريراته طوال المسابقة.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية، إن جود بيلينجهام حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي من قبل رابطة لاعبي كرة القدم الإسباني (AFE)، ومن المقرر أن يتم تكريمه، يوم الاثنين المقبل، في ملعب لاس فينتاس في مدريد.

كما نجح بيلينجهام الموسم الماضي في تحقيق إنجازات عديدة، ومنها تسجيله لثنائية في أول كلاسيكو لللاعب الإنجليزي أمام الغريم برشلونة، بالإضافة إلى فوزه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، كما حل في المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2024 بعد رودري وفينيسيوس جونيور.

 

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