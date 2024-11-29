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محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الأوبرا لبحث إقامة فعاليات ثقافية لجذب السائحين

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

عقد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماعا مع الدكتورة لمياء زايد رئيسة دار الأوبرا المصرية، والفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. 

تم خلال الاجتماع الاتفاق على إقامة مجموعة من الحفلات الفنية بمدينة شرم الشيخ تقام على خشبة المسرح الروماني  الصالة الأولمبية المغطاة  وطريق السلام بالمدينة خلال الفترة المقبلة، وكذا دراسة تسويق مدينة شرم الشيخ كعاصمة للثقافة والفنون واستضافة عدد من الفرق والعروض  الفنية العالمية، مثل نيران الأناضول وعروض والت ديزنى وغيرها.


من المتوقع أن تعتمد الأجندة الفنية من قبل وزير الثقافة عقب عودة عبد المنعم وزايد من شرم الشيخ غدا السبت.

حضر الاجتماع الدكتورة إيناس عبد العزيز مدير عام فرقة رضا والمخرج المنفذ محمد عمر، مدير خشبة مسرح البالون.

وفي سياق متصل، قام الفنان تامر عبد المنعم بجولة تفقدية للمسرح الروماني في شرم الشيخ ليلة أمس حيث عقد اجتماعا مطولا مع مالك المسرح المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف  والفنان أحمد شاكر تم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الترتيبات اللوجستية المطلوبة ومن المتوقع الإعلان عن جدول الفعاليات خلال الأيام المقبلة بعد اعتماد الوزير له.

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الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء محافظ جنوب سيناء دار الأوبرا المصرية

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