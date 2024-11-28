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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا تسبب في إصابة شخصين بالجيزة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بسبب تسرب غاز ونتج عنه إصابة شخصين.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

اندلاع حريق في شقة سكنية 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء الي المكان وتبين اندلاع النيران فى الشقة وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة لكشف ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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نيابة الجيزة مدينة 6 أكتوبر الجيزة غرفة عمليات النجدة

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