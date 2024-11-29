فكرة لا تموت، عربية الدفا تعود من جديد لتوزيع شوربة العدس بشوارع الزقازيق لمواجهة البرد (صور)

بدأ فريق التكية بمحافظة الشرقية التجول بعربة الدفا المحملة بشوربة العدس الساخن لتوزيعها على المارة بشوارع مدينة الزقازيق والعاملين في المستشفيات لمواجهة البرد طوال فترة فصل الشتاء أو كل من اضطرته الظروف للتواجد منتصف الليل وهي عادة بدأت منذ نحو 10 سنوات.

التكية اعتمدت توزيع شوربة العدس الساخن بالإضافة إلى الخبز

وقال أحد أعضاء الفريق، إن التكية اعتمدت توزيع شوربة العدس الساخن بالإضافة إلى الخبز من خلال عربة الدفا مع بداية شهر يناير من كل عام تزامنا مع فصل الشتاء والبرد القارس، لافتًا إلى أن توزيع العدس يتم بغرض تدفئة الأشخاص ويبدأ التوزيع من بعد الساعة العاشرة ليلا لانتهاء الكمية التي قد تصل لـ 35 كيلو تقريبًا.

عربية الدفا بالشرقية توزع العدس بالشوارع لمواجهة الصقيع، فيتو

وأضاف، أن توزيع مشروب العدس الساخن ليلًا بمدينة الزقازيق هو أحد أنشطة فريق التكية الخيري بهدف التدفئة المواطنين في ليالي الشتاء الباردة، لافتًا إلى أنشطة التكية متعددة مثل توزيع الوجبات على المارة والعاملين والفقراء والمشردين طوال العام فضلًا عن تخصيص شنط مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا وكذلك توزيع وجبات على الطلاب المغتربين بعاصمة الشرقية من محافظات أخرى.

فريق التكية بالشرقية، فيتو

توزيع وجبات العدس الساخنة ليلا فكرة نجل احدى السيدات

وأشار الشاب، إلى أن فكرة مشروب العدس بدأت منذ نحو 10 أعوام إذ طالب أحد أبناء السيدات المشاركات في المبادرة والدته بطهي شوربة العدس لتوزيعها على المارة والمشردين في الشوارع خلال الطقس البارد، لافتًا إلى تلبيتها طلبه على الفور وبالفعل تجول نجلها برفقة أصدقائه لتوزيع شوربة العدس سعيًا لتدفئة المتواجدين في الشوارع علاوة علي العاملين وأسر المرضى والمصابين بالمستشفيات وأفراد الحراسات.

عربية الدفا بالشرقية توزع العدس بالشوارع لمواجهة الصقيع، فيتو

طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية، أكلة الشتاء المهمة

طريقة عمل العدس الأصفر، من الأكلات المصرية التي ترتبط بفصل الشتاء، فدائما تفضل ستات البيوت، عمل العدس الأصفر في الشتاء، لأنه يبعث على الدفء في فصل الشتاء، إلى جانب أنه سريع التحضير واقتصادي وغير مكلف، كما أنه من الوجبات المشبعة، كما أن قيمته الغذائية عالية، ولذلك تتوافر فيه كل مقومات الوجبة المثالية.



وعلى الرغم من توافر كل تلك المقومات، في وجبة العدس الأصفر، فإن هناك العديد من ستات البيوت، ما زالت لا تجيد طريقة عمل العدس الأصفر.

عربية الدفا بالشرقية توزع العدس بالشوارع لمواجهة الصقيع، فيتو

طريقة عمل شوربة العدس:

نحضر الخضروات ونقشرها ونقطعها ونضعها فى حلة.

نحضر العدس ونغسله ونصفيه ونصبه إلى الخضروات.

نزيد الحلة ماء ونضيف التوابل ومرقة الدجاج.

نرفع الحلة على النار حتى الغليان.

ثم نهدئ النار ونترك المكونات على النار حتى تمام النضج.

ثم نرفع الحلة من على النار ونتركها تبرد.

ثم تضربها فى الخلاط الكهربائي جيدا أو بواسطة الهاند بليندر.

ثم نعيد الشوربة إلى النار مرة أخرى حتى تغلى.

وفى هذه الأثناء نحضر طشة العدس، حيث نحمر بصلة كبيرة مقطعة شرائح فى الزبد حتى يحمر لونها.

ثم نضيفها إلى الشوربة.

وبعد غليان الشوربة نرفعها من على النار وتقدم ساخنة.

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