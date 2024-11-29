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أخبار مصر

زيادة سعر دواء شهير لمرضى نزيف المخ والسكتة الدماغية

زيادة في أسعار الأدوية،
زيادة في أسعار الأدوية، فيتو

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء سيريبروليسين حقن 1 مل، حيث ارتفع إلى 320 جنيهًا للعبوة التي تحتوي على 10 حقن.

 

زيادة سعر دواء سيريبروليسين

ويستخدم دواء سيريبروليسين للعديد من الاضطرابات العصبية مثل ألزهايمر والخرف، والتوحد، كما يستخدم لمرضى نزيف المخ والسكتة الدماغية.

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كما ارتفع سعر مستحضر "أبيكوجيل" مضاد للحموضة والانتفاخ من 26 إلى 48 جنيهًا في مدة لا تزيد على ٦ أشهر.

 

زيادة أسعار الأدوية 

وكانت هيئة الدواء قد أكدت أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

 

وأوضحت أنه خلال الفترة السابقة أدت صعوبة تدبير العملة الصعبة من خلال الشركات المنتجة إلى تأثر استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج مما أثر على معدلات توافر المستحضرات الدوائية، مضيفًا أن معدلات الإنتاج عادت الى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

 

آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلي. 

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وأوضحت أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

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الاضطرابات العصبية السكتة الدماغية الدواء المصري سوق الدواء المصري نزيف المخ زيادة سعر دواء سيريبروليسين

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