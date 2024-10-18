الجمعة 18 أكتوبر 2024
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طب سوهاج تناظر 1387 طالبا لكشف معدل انتشار السمنة والنحافة

حملة طبية داخل جامعة
حملة طبية داخل جامعة سوهاج

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج حملة موسعة للوقوف على معدل انتشار السمنة والنحافة بين طلاب الجامعة، وتم البدء بكليات التربية النوعية، التمريض، الصيدلة والألسن.

النعمانى: الحملة ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان 

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان تلك الحملة تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تهدف الحملة إلى قياس مدى انتشار السمنة والنحافة لدى طلاب الجامعة، وإجراء المسح الشامل وقياس الطول والوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم، وذلك من منطلق تزايد الاهتمام بالصحة وعلاقتها بالتعليم.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على العناية بصحة ابنائها الطلاب، إلى جانب التوعية بخطورة السمنة والنحافة والأساليب السليمة لتجنبهما.

 القاضى: الحملة تستهدف جميع الطلاب داخل الحرم الجامعى 

 

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري إلى أن الحملة تستهدف جميع الطلاب داخل كليات الحرم الجامعي القديم والجديد، حيث تم مناظرة 1387 طالبا وطالبة بكليات التربية النوعية والتمريض والصيدلة والالسن حتى الآن، وجار استكمال باقي الكليات خلال المرحلة القادمة.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي النحاس وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة انه سيتم تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية وبرنامج تغذوي للطلاب في شتى كليات الجامعة، وكانت البداية داخل الحرم الجامعي القديم حيث تم مناظرة عدد ٣١٥ طالبة بكلية التربية النوعية، وفي كلية التمريض تم مناظرة ٤٤٦ طالبة، ثم كلية الصيدلة حيث تم مناظرة ٢٨٥ طالبا، و٣٤١ طالبا بكلية الألسن بالجامعة الجديدة.

الجدير بالذكر انه قام بمناظرة الطلاب أعضاء هيئة تدريس من قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب وعاونهم في جمع البيانات معيدات من كلية التربية النوعية، وتابع تنفيذ هذه الحملة وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

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