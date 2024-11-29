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اقتصاد

تبكير القبض، جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 لجميع العاملين بالدولة

مرتبات شهر ديسمبر،
مرتبات شهر ديسمبر، فيتو

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 ، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

 

جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024

وأوضحت وزارة المالية بخصوص جدول صرف مرتبات ديسمبر 2024 أنه تم تحديد موعد صرف رواتب العاملين وما في حكمها لشهر ديسمبر وما يتقاضونه.

 

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

 

زيادة المنح والمزايا الاجتماعية في موازنة 2024/2025

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة إلى 635.9 مليار جنيه.


154.5مليار جنيه لدعم المواد البترولية.


134.2 مليار للسلع التموينية.


150 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة.


40 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.


11.9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي.


3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.


18.4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي والأدوية والعلاج على نفقة الدولة.


15.4مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.


زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26.7 مليار جنيه.


دعم المزارعين بـ 657 مليون جنيه.


دعم فائدة قروض الري الحديث بنحو 300 مليون جنيه. 


تخصيص 40.5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادي.

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