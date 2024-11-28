أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يغرم إمام عاشور مليون جنيه.. ورابطة الأندية تكشف مواعيد كأس الرابطة

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي عن توقيع غرامة مالية علي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أزمته مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وقال الأهلي في بيان رسمي: “ قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي تغريم إمام عاشور مليون جنيه نظرا لما بدر منه في حق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق”.

ظهرت كواليس وتفاصيل جديد في أزمة إمام عاشور الأخيرة في النادي الأهلي، والتي قرر على إثرها محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة، تغريم اللاعب مليون جنيه وإبعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع على أن يتدرب منفردًا.

إمام عاشور كان لديه شعور بالغضب وانفعل بصوت مرتفع في غرفة الملابس باستاد القاهرة عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري، أول أمس الثلاثاء، في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عن تعديل موعد مباراة الأهلي وسموحة، وذلك بعد تعديل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة المارد الأحمر مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا؛ لتقام بتاريخ 22 ديسمبر 2024، بدلًا من موعدها السابق في 13 ديسمبر 2024، وهو ما يتعارض مع مباراة الأهلي مع سموحة في الجولة الخامسة من مسابقة دوري المصري للموسم الرياضي 2025/2024.

كشفت رابطة الأندية عن موعد انطلاق منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للنسخة الجديدة 2024- 2025 يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكانت الرابطة أجرت قرعة البطولة الجديدة التي ستنطلق قريبا، والتي أسفرت عن المجموعات كالتالي:

أدلى الإعلامي إبراهيم فايق، اليوم الخميس، بأقواله أمام نيابة القاهرة الجديدة، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “الفار” محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات.

واختتم: “وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم أتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد”.

خاطب اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي، للاستعانة بخدمات الحكم الدولي محمود عاشور، للانضمام لقائمة حكام كأس الخليج العربي.

وتقام منافسات النسخة السادسة والعشرين لكأس الخليج العربي لكرة القدم في الأراضي الكويتية، بين يومي الحادي والعشرين من ديسمبر 2024 والثالث من يناير 2025.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة فريق توتنهام الإنجليزي، وضعت كشافين بمباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، أمام ميتييلاند الدنماركي، في المباراة التي تقام بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي 2024/ 2025.

وأكد التقرير الإنجليزي أن كشافي توتنهام يراقبون عمر مرموش في المباراة.

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، لإجراء قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وبناء على الإصدار الأحدث من التصنيف العالمي للمنتخبات الذي أصدره فيفا في وقت سابق اليوم الخميس، تم تحديد إجراءات وتوزيع المنتخبات على فئات سحب القرعة التمهيدية للمنتخبات الأوروبية فيما يتعلق بالمنافسات المؤهلة إلى كأس العالم، الذي يجرى بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

انتهت مباراة هايدنهايم ضد تشيلسي بنتيجة 0/2 للبلوز، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب فويت أرينا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل كريستوفر نكونكو ومودريك هدفي تشيلسي في شباك هايدنهايم في الدقائق 51 و86.

تعادل فريق لاتسيو الإيطالي، أمام نظيرة لودوجوريتس البلغاري سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، والتي تقام على ملعب الأوليمبيكو.

واستحوذ لاعبو لاتسيو على مجريات اللقاء ولكن دون ترجمة ذلك بإحراز الأهداف.

الدوري الأوروبي، تعادل فريق بورتو البرتغالي مع نظيره أندرلخت البلجيكي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ونجح ويندرسون جالينو في إحراز الهدف الأول لصالح الفريق البرتغالي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وسجل فييرا الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 83.

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