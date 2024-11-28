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رياضة

تشاجر مع كوكا وصوته ارتفع على الشناوي، تفاصيل جديدة في أزمة إمام عاشور بالأهلي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

ظهرت كواليس وتفاصيل جديد في أزمة إمام عاشور الأخيرة في النادي الأهلي، والتي قرر على إثرها محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة، تغريم اللاعب مليون جنيه وإبعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع على أن يتدرب منفردًا.

تفاصيل جديد في أزمة إمام عاشور وخناقته مع الشناوي وكوكا

إمام عاشور كان لديه شعور بالغضب وانفعل بصوت مرتفع في غرفة الملابس باستاد القاهرة عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري، أول أمس الثلاثاء، في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واتجه أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي نحو إمام عاشور من أجل تهدئته ووضع يده على فم إمام، لكن عاشور دفع كوكا ودخل معه في مشاجرة، وهنا تدخل محمد الشناوي قائد الفريق، وطلب من إمام أن يخفض صوته ولا يتحدث بهذا الأسلوب، لكن إمام لم يعجبه كلام الشناوي ورد عليه بطريقة ليست جيدة وبصوت مرتفع.

محمد رمضان مدير الكرة سمع وشاهد تفاصيل الأزمة، وطلب من اللاعبين عدم الحديث، وحدد موعدًا للاجتماع بكل لاعبي الفريق صباح أمس الأربعاء، قبل انطلاق المران، وخلال الاجتماع أبلغ محمد رمضان، إمام عاشور بأن ما بدر منه أمر ليس في محله ولن يسمح بتكراره مرة أخرى، وأخطر اللاعب بالاستبعاد من المران الجماعي لمدة أسبوع والتدريب منفردا وغرامة قدرها مليون جنيه.

وعلى إثر ذلك غادر إمام عاشور الاجتماع ورحل عن النادي، والتزم بالعقوبة، وخاض صباح اليوم الخميس، تدريبا منفردا في ملعب التتش. 

 

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إمام عاشور الأهلي النادي الأهلي محمد رمضان محمد الشناوي كوكا

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