رابطة الأندية تكشف مواعيد كأس الرابطة للموسم الجديد

كشفت رابطة الأندية عن موعد انطلاق منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة للنسخة الجديدة 2024- 2025 يوم 10 ديسمبر المقبل.

وكانت الرابطة أجرت قرعة البطولة الجديدة التي ستنطلق قريبا، والتي أسفرت عن المجموعات كالتالي:

الأولي: الزمالك ـ سموحة ـ مودرن سبورت ـ بتروجت ـ الجونة

الثانية: المصري ـ سيراميكا ـ زد ـ البنك الأهلي ـ غزل المحلة.

الثالثة: الأهلي ـ طلائع الجيش ـ إنبي ـ فاركو.

الرابعة: بيراميدز ـ الاتحاد السكندري ـ الاسماعيلي ـ حرس الحدود

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