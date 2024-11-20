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رياضة

بعشرة لاعبين، الإكوادور تباغت كولومبيا بهدف قاتل بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

الإكوادور تباغت كولومبيا
الإكوادور تباغت كولومبيا بهدف قاتل، فيتو

خسر منتخب كولومبيا أمام الإكوادور، بهدف دون رد على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز، في الجـولة 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز هدف الإكوادور الوحيد، اللاعب إنر فالنسيا، من أسيست من آلان فرانكو، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول للمباراة التي شهدت طرد بييرو هينكابي، لاعب «لا تري» بالدقيقة 34.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب كولومبيا، عند النقطة 19 بالترتيب الرابع، بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحب المركز الثالث بنفس العدد من النقاط بتصفيات كأس العالم.

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كولومبيا أمام الإكوادور تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 اللاعب إنر فالنسيا آلان فرانكو

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