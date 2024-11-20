بعد الانسحاب من الملعب، يويفا يقرر فوز رومانيا على كوسوفو 0/3

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - يويفا، احتساب نتيجة مباراة منتخب رومانيا ضد ضيفه منتخب كوسوفو 3 /0، لصالح أصحاب الأرض ببطولة دوري أمم أوروبا.

أحداث مباراة رومانيا ضد كوسوفو

وكانت المباراة، التي أقيمت بالعاصمة الرومانية بوخارست، تم إلغائها بعد أن غادر منتخب كوسوفو أرض الملعب في الوقت المحتسب بدلا من الضائع بداعي وجود هتافات عنصرية داعمة لصربيا من جانب جماهير المنتخب المضيف.

وأعلن يويفا أيضا معاقبة منتخب رومانيا بلعب مباراته القادمة على ملعبه بدون جماهير بسبب الهتافات العنصرية لمشجعيه ضد الجارة المجر، مع تغريم الاتحاد الروماني لكرة القدم 128 ألف يورو (135 ألف دولار) بسبب مخالفات متعددة.

وغادر منتخب كوسوفو أرض الملعب، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي.

أسباب احتساب المباراة لصالح رومانيا

وذكر يويفا أن منتخب كوسوفو خسر نتيجة اللقاء "لمسؤوليته عن عدم لعب المباراة بالكامل". كما تم تغريم اتحاد كوسوفو لكرة القدم 6000 يورو.

وكانت كوسوفو قد انفصلت عن صربيا التي لم تعترف بها كدولة مستقلة مثلها مثل رومانيا.

ولم تتسبب النتيجة الاعتبارية التي قررها يويفا في أي تغيير بشأن ترتيب المجموعة الثانية في المستوى الثالث لدوري أمم أووبا، حيث بقيت رومانيا في صدارة الترتيب لتتأهل للمستوى الثاني في النسخة المقبلة للبطولة القارية.

في المقابل، ظل منتخب كوسوفو في المركز الثاني بترتيب المجموعة، ليخوض مباراة فاصلة ضد إحدى المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بمجموعات المستوى الثاني.

ومن المقرر أن تقام قرعة الملحق الفاصل بعد غد الجمعة.

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