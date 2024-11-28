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حوادث

إحالة المتهم بدهس عامل في الوراق للمحاكمة الجنائية

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة المتهم بدهس عامل بسيارته ما تسبب في وفاته بمنطقة الوراق، للمحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة العامة قد كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة، وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

دهس عامل بسيارة ملاكي في الوراق 

 كان مركز شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه خلال سير عامل متجها لعمله صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما تسبب في وفاته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

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