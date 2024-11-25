إجراء تحليل مخدرات للمتهم بدهس عامل بالوراق

أمرت نيابة الوراق بحبس المتهم بدهس عامل بسيارته مما تسبب في وفاته بالوراق.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابسات، وعرض جثة المتوفى على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات للمتهم للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.

دهس عامل بسيارة ملاكي في الوراق

تلقى مركز شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه خلال سير عامل متجهًا لعمله صدمته سيارة ملاكي مسرعة، ما تسبب في وفاته، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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