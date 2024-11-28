أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

بانخفاض 5 جنيهات، سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس، الموافق 28 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن اليوم والشركات المنتجة للكتاكيت.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 28.5 إلى 38 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 25 و25.5 جنيه.

هل ترتفع أسعار الأرز الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يوضح

أسعار الأرز، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز انخفض 700 جنيه الأسبوع الماضي.

مستقبل اسعار الأرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "السوق عرض وطلب، فإذا زاد المعروض عن الطلب فتنخفض أسعار الأرز، وترتفع الأسعار حال زاد الطلب عن المعروض".

السبب وراء انخفاض اسعار الأرز

ولفت: منذ شهرين والمعروض من الأرز أكثر من الطلب، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار الأرز، موضحًا أن المساحات المنزرعة لم تزِد ولكن هناك زيادة في الإنتاجية.

بعد تصريحات رئيس الوزراء، مفاجأة في سعر الدولار بالبنك المركزي مساء الخميس

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من التراجع في ختام تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة.

لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن

وتراجع سعر الدولار جاء عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل من دمياط، التي قال فيها: «لن يكون هناك تقييد لحركة الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن».

وأضاف: «منتخضش إن يبقى فيه زيادات في سعر الدولار وممكن يرجع تاني والموضوع متوقف على العرض والطلب، والتجارة والصناعة تأخذ مستلزماتها».



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بالعودة إلى أسعار الدولار اليوم في ختام التعاملات؛ سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، متراجعا بنحو 7 قروش مقارنة بتعاملات أمس.



المالية تعلن اعتزامها طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، اعتزام الحكومة طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة في الربع الأول من 2025 بحسب الشرق بلومبرج.

أفضل إصدار صكوك سيادية

وكان أول إصدار مصري للصكوك السيادية طرحته وزارة المالية في فبراير 2023، حصل على جائزة «أفضل إصدار صكوك سيادية» في عام 2023 وفقًا لمؤسسة «GFC» وقد تسلم الجائزة حينها محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية.



اقتصادي: تصريحات رئيس الوزراء حول سعر الدولار تتوافق مع توجهات صندوق النقد

علق الخبير الاقتصادي أحمد عبدالمغني علي تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول الالتزام بعدم تقييد حركة الدولار، وتطبيق سياسة سعر مرن للصرف.

تصريحات رئيس الوزراء تتوافق مع توجهات صندوق النقد الدولي

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ «فيتو» أن تصريحات رئيس الوزراء تتوافق مع توجهات صندوق النقد الدولي نحو إقرار سعر مرن للصرف منوها إلي أن البنك المركزي بدأ ولا يزال في تنفيذ تلك السياسات منذ فترة وبالفعل نجح في القضاء علي السوق السوداء بعد تطبيق سعر مرن للصرف.

الأهم زيادة السيولة الدولارية بغض النظر عن السعر

وأضاف عبدالمغني أن الأهم حاليا هو توفير العملة الأجنبية بشكل أكبر وزيادة السيولة الدولارية بغض النظر عن السعر الذي سيصبح عليه الدولار.

حديث رئيس الوزراء لا يعني أن هناك تعويما قادما

وتابع الخبير الاقتصادي أن حديث رئيس الوزراء لا يعني أن هناك تعويما قادما كما يظن البعض ويروج، مؤكدا أن سياسة سعر الصرف المرن نجحت في إنعاش الاقتصاد، والخروج من أزمة الدولار والثبات لفترة عند حد معين.

وزير المالية: نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالي والاستثماري بين مصر والبحرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالى والاستثمارى والاقتصادى بين مصر والبحرين؛ من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة.

خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة

وقال وزير المالية: إننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين؛ بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية.

الإحصاء: 2.42% انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر 2024

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الخميس الموافق 28-11- 2024، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2024.

الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)، وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 106.49 خلال شهر سبتمبر 2024 (أولـي) مقابل 109.13خلال شهر أغسطس 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.42٪.

المشاط تشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

جائزة التميز الحكومي العربي

جاء ذلك تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلون عن حكومات عربية عدة.

وزير الاتصالات يبحث مع مسئولي شركات ومؤسسات صربية التعاون في الحلول الرقمية

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا موسعا مع عدد من مسئولى شركات ومؤسسات صربية عاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية لدى صربيا؛ تم خلاله بحث فرص التعاون والاستثمار فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحث فرص التعاون والاستثمار

وشارك فى الاجتماع مسئولى شركات Vega، وTIAC المتخصصتان فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية، ومسئولى مؤسسة CDT التى تقدم الدعم والرعاية لعدد 6 آلاف شركة صغيرة متخصصة فى مجالات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع أوضح طلعت، التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والذى أصبح مقصدا جاذبا لاستثمارات كبرى الشركات العالمية؛ مشيرا إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتنمية الاستثمارات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الكوادر الرقمية فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أبرز الفرص الاستثمارية التى يحظى بها القطاع فى عدد من المجالات ومنها التصنيع الإلكتروني والتعهيد.

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بختام تعاملات شهر نوفمبر، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر ايجي إكس محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.

تعرف على أبرز التهديدات السيبرانية المتوقعة خلال 2025

أصبحت التهديدات السيبرانية تشكل قلقا متزايدا عاما بعد عام، سواء للأفراد أو المؤسسات، ولذلك نقدم خلال السطور أبرز توقعات خبراء أمن المعلومات تحول مشهد التهديدات المتقدمة المستمرة (APT) لعام 2025، وإلقاء الضوء على التغيّرات البارزة في التهديدات السيبرانية.

ارتفاع تحالفات نشطاء القرصنة

وتتضمن هذه التوقعات ارتفاعًا في تحالفات نشطاء القرصنة، وزيادة في استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل جهات مرتبطة بالدول، غالبًا مع أبواب خلفية مدمجة، فضلًا عن مزيد من هجمات سلاسل التوريد على المشاريع مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى طفرة في تطوير البرمجيات الخبيثة باستخدام لغتَي البرمجة Go وC++.

نكست يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مايندجيت لإطلاق منصة رقمية متطورة لخدمات الشركات

أعلن اليوم بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن توقيع بروتوكول تعاون مع مايندجيت سوليوشنز، الرائدة دوليًا في تكنولوجيا المدفوعات ومعالجة المعاملات، لإطلاق منصة رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء من الشركات، عبر تزويدهم بحلول مصرفية سلسة عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

وتأتي تلك الشراكة في إطار التزام البنك المتواصل بتقديم حلول مالية متميزة مدعومة بأحدث التقنيات.

تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز اتخاذ القرارات

وبموجب هذه الشراكة ستُطْلَق المنصة الجديدة بالاستعانة بخبرات مايندجيت في مجال التقنيات الرقمية المتطورة وبنك نكست في القطاع المصرفي وإنشاء واجهة متكاملة وسهلة الاستخدام تمكن العملاء من الشركات من إدارة أموالهم بشكل أكثر فعالية وكفاءة. كما ستسهم تلك المنصة في تسهيل المعاملات المصرفية وتعزيز اتخاذ القرارات ودعم نمو أعمال الشركات في مختلف القطاعات، علمًا بأنها مزودة بأعلى معايير الأمان وأحدث الحلول المالية الرقمية.

حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية فى مصر 20% وموعد وقف الأجهزة غير المعتمدة

يبحث الكثير من المستخدمين المصريين عبر الإنترنت عن حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية بنسبة 20٪، خاصة بعد ما تردد عن تطبيق رسوم على الموبايلات الواردة من الخارج وإيقاف تشغيل تلك الهواتف بعد تطبيق ضوابط التشغيل.

وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تلك المعلومات التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا.

حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة

شهدت الهواتف واردة الخارج بالفعل انخفاضا فى الأسعار بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 20٪ حسب موديل الهاتف، وذلك بسبب مخاوف إيقافها حال تطبيق ما تردد حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بدون توكيل مع تطبيق ضوابط لتشغيلها مما دفع بالتجار لتخفيض سعرها خوفا من التطبيق المفاجئ لتلك الضوابط.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الحرب التجارية تهدد بمحو النمو الاقتصادي العالمي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد: إن تداعيات أي حرب تجارية ستكون بشكل عام سلبية على الجميع.

انخفاض عالمي في الناتج المحلي

وذكرت لاجارد في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الخميس، أن الحرب التجارية لا يمكن أن تكون في مصلحة أحد، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، ولا أي شخص آخر، ومن شأنها أن تؤدي إلى انخفاض عالمي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت لاجارد أن تداعيات الرسوم الجمركية ستكون سلبية على النمو العالمي على الأجل البعيد.

طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي في الأول من ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر، وتضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونا و207 آلاف متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.

استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.

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