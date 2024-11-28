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أخبار مصر

رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين: الدولة تسير في الطريق الصحيح

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو
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وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة طمأنة للمصريين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، خلال إطلاق أول سفينة في خط الرورو بين ميناءي دمياط وتريستا في إيطاليا.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، رغم كل التحديات والظروف الدولية والإقليمية المحيطة.

ولفت "مدبولي" إلى أن محطة حاويات تحيا مصر 1 تأتي ضمن خطة التوسع الكبير في ميناء دمياط.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فعاليات رفع العلم المصري على السفينة "وادي العريش"، أحدث سفن الصب الجاف التي انضمت للأسطول التجاري لشركة الملاحة الوطنية إحدى شركات وزارة النقل.

جاء ذلك تزامنا مع استقبالها لأول مرة في أحد الموانئ المصرية، وذلك منذ استلامها رسميا في الربع الأول من هذا العام من ترسانة هانتونج الصينية، أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف. وحضر الفعاليات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، واللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، وقيادات النقل البحري، وعقب حضور رئيس الوزراء احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري/ الإيطالي بميناء دمياط.

 

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