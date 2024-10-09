عدد القوائم المالية المطلوبة لتمويل النشاط الصناعي في البنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول أهمية القوائم المالية في الحصول على تمويل المشروعات الصناعية.

ومن جانبهم كشف مسؤولون البنك الزراعي أنه يتعين لإتمام عملية التمويل إحضار آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

دراسة جدوى للمشروع.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.