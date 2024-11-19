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محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد جامعة الأزهر لبحث إنشاء "كلية البنين"

جانب من اللقاء، ڤيتو
جانب من اللقاء، ڤيتو

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، وفد جامعة الأزهر الشريف؛ لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء "كلية البنين" الأزهرية عقب صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء بإنشائها وانضمامها لفرع جامعة الأزهر بالمحافظة، وذلك بحضور محمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، والدكتور محسن وهبة عميد كلية البنات الأزهرية المفوض بالمحافظة.

وأوضح الزملوط، أنه تم الاتفاق بشأن رفع كفاءة مبنى مديرية الشباب والرياضة ومبنى مديرية الصحة عقب إنهاء إجراءات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة؛ لتجهيز مقر سكني للطلاب وافتتاح الكلية مع بداية العام الدراسي القادم ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦م، وذلك في ضوء خطة المحافظة لاستغلال المنشآت والمباني بما يخدم الصالح العام.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، بمعاينة المقرّات المقترحة كسكن إداري لأعضاء هيئة التدريس، وتخصيص ١٠٠٠ فدان لجامعة الأزهر ضمن مشروع (أرض الجامعات المصرية) على أن يتم تخصيص٢٠٠ فدان كمرحلة أولى، كنواة لكلية الزراعة وإجراء البحوث العلمية الزراعية.

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